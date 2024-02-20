Κάγια Κάλας: Η Εσθονία απέτρεψε «υβριδική επιχείρηση» της Ρωσίας

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της απέτρεψε με επιτυχία μια «υβριδική επιχείρηση» των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας στην επικράτεια της Εσθονίας.

«Γνωρίζουμε ότι το Κρεμλίνο στοχεύει όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες» δήλωσε η Κάλας σε ανάρτηση της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Estonia has successfully stopped a hybrid operation by Russia's security services on our territory.



We know the Kremlin is targeting all of our democratic societies.



Our answer: be open and reveal their methods. This is the way to deter harmful actions and make us resilient. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 20, 2024

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ERR μετέδωσε σήμερα ότι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Εσθονίας (ISS) είχε συλλάβει 10 άτομα στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που συνδέεται με τον βανδαλισμό πέρυσι ενός αυτοκινήτου που ανήκε στον υπουργό Εσωτερικών της χώρας.

Πηγή: skai.gr

