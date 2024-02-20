Λευκορωσία: Πέθανε στη φυλακή ο πολιτικός κρατούμενος Ίγκαρ Λέντνικ

Ο Ίγκαρ Λέντνικ, μέλος της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, πέθανε στην φυλακή όπου εξέτιε ποινή για «δυσφήμηση» του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο, ανακοίνωσαν το πρώην κόμμα του και η μη κυβερνητική οργάνωση Viasna.

«Ο Ίγκαρ Λέντνικ, πρώην μέλος του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Λευκορωσίας Gramada, ακτιβιστής και δημοσιογράφος, πέθανε στην φυλακή σε ηλικία 64 ετών», ανακοίνωσε η πολιτική οργάνωση αυτή στο Telegram. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από την Viasna, την μη κυβερνητική οργάνωση για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Ίγκαρ Λέντνικ συνελήφθη τον Δεκέμβριο 2022. Καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τριών ετών για «δυσφήμηση» του προέδρου της Λευκορωσίας, της χώρας των πολλών εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων, εξαιτίας άρθρου του στην εφημερίδα του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Στην φυλακή η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σοβαρά, σύμφωνα με το κόμμα το οποίο διαχειρίζονται μέλη του από το εξωτερικό.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για γαστρεντερικό πρόβλημα, ενώ υπέφερε και από καρδιακό πρόβλημα. Η οργάνωση δεν διευκρινίζει το αίτιο του θανάτου ούτε την ημερομηνία του.

Βίαιη και γενικευμένη κρατική καταστολή εφαρμόζεται στην Λευκορωσία από τις νοθευμένες προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες κέρδισε ο Λουκασένκο, στην εξουσία από το 1994 και πιστός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Το αποτέλεσμα των εκλογών πυροδότησε κίνημα διαμαρτυρίας πρωτοφανών διαστάσεων στην Λευκορωσία και ακολούθησε άγρια καταστολή.

Εκτοτε, εκατοντάδες ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των δικαιωμάτων ή απλοί πολίτες έχουν καταδικαστεί σε βαριές ποινές φυλάκισης ή έχουν εξαναγκαστεί σε εξορία.

Σύμφωνα με την Viasna, στην Λευκορωσία υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 1.400 πολιτικοί κρατούμενοι.

Ο Ίγκαρ Λέντνικ είναι ο πέμπτος πολιτικός κρατούμενος που πεθαίνει στην φυλακή από το 2021.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, στέλεχος της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, κατήγγειλε τον θάνατο του Λέντνικ ως «μία αδικία, μία απίστευτη τραγωδία».

«Το καθεστώς σκοτώνει στις φυλακές Λευκορώσους που ήθελαν να αλλάξουν την ζωή της χώρας του προς το καλύτερο», έγραψε στο Telegram.

Λευκορωσικές οργανώσεις είχαν καταγγείλει τις συνθήκες κράτησης του Ίγκαρ Λέντνικ και την στέρηση ιατρικής περίθαλψης.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια κατηγόρησε τις λευκορωσικές αρχές ότι σκότωσαν τον Ιγκαρ Λέντνικ κρατώντας τον στην φυλακή την ώρα που περιλαμβανόταν σε «ανθρωπιστική λίστα» πολύ ηλικιωμένων ή ασθενών κρατουμένων και πρόσθεσε ότι περί τους δέκα πολιτικοί κρατούμενοι με προβλήματα υγείας «έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας».

«Αγωνίζονται για την υγεία και την ζωή τους σε τρομακτικές συνθήκες. Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να καταφέρουμε την απελευθέρωσή τους το συντομότερο δυνατόν», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

