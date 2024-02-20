Η ιταλική προεδρία της G7 ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών θα συνεδριάσουν μέσω βιντεοσύνδεσης το Σάββατο, με αντικείμενο την κατάσταση στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η σύνοδος αυτή είναι η πρώτη των ηγετών της G7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Καναδάς) αφότου ανέλαβε την προεδρία της η Ιταλία. Συγκαλείται «με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου από τη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η ιταλική κυβέρνηση και ενώ το Κίεβο παραδέχεται ότι η κατάσταση στο μέτωπο είναι «εξαιρετικά δύσκολη» για τις δυνάμεις του, καθώς δεν έχουν πυρομαχικά και στερούνται την αμερικανική βοήθεια.

Νωρίτερα η Ουκρανία γνωστοποίησε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε δεκάδες επιθέσεις στο ανατολικό και το νότιο μέτωπο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης Αβντιίβκα, το Σάββατο. Όσον αφορά την αμερικανική βοήθεια, που είναι κρίσιμης σημασίας αλλά έχει μπλοκαριστεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ είπε σήμερα, από την Ιαπωνία, ότι είναι αισιόδοξος πως στο τέλος θα σταλεί. «Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν και αυτές την Ουκρανία, όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, όλες οι χώρες της G7, το ΔΝΤ και όλοι οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η G7 αποφάσισε τον Ιούλιο του 2023 να προχωρήσουν τα μέλη της στην υπογραφή διμερών συμφωνιών ασφάλειας με την Ουκρανία. Μετά τη Βρετανία, τον Ιανουάριο, το Κίεβο υπέγραψε τέτοιες συμφωνίες με τη Γερμανία και τη Γαλλία, την περασμένη εβδομάδα. Άλλες 25 χώρες, όπως η Πολωνία, έχουν επίσης ενταχθεί σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να αφορούν την παράδοση στρατιωτικού υλικού, την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

