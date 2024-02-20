Βούτσιτς: Δεν θα επιβάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία - «Ο καλός ο φίλος στις δυσκολίες φαίνεται»

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι προτίθεται να συνεχίσει την πολιτική της μη επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, παρά τις μεγάλες πιέσεις που δέχεται, όπως ανέφερε, από τη Δύση.

Σε συνέντευξή του στον γενικό διευθυντή του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS, Αντρέι Κοντράσοφ, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι θα προσπαθήσει και στο μέλλον να υπερασπιστεί τη στάση του στο ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Η απάντησή μου θα είναι η ίδια, ότι θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε τη θέση μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Το κάνουμε αυτό εδώ και δύο χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουμε να το συνεχίσουμε, αλλά το ελπίζω», είπε ο Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας ανέφερε ότι η απόφαση για τη μη επιβολή κυρώσεων λήφθηκε με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και με βάση την εμπειρία του σερβικού λαού από ανάλογες κυρώσεις που του επιβλήθησαν στο παρελθόν. «Αποφασίσαμε να καταδικάσουμε τη σύγκρουση, όπως το έπραξαν όλοι, αλλά όχι και να επιβάλουμε κυρώσεις. Γνωρίζουμε πως είναι όταν σας επιβάλουν κυρώσεις και θα ήταν άδικο να συμπεριφερθούμε έτσι στον φίλο ρωσικό λαό» τόνισε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Υπενθύμισε ότι η Σερβία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν επέβαλε κυρώσεις χαρακτηρίζοντας «έντιμη» τη στάση αυτή και χρησιμοποίησε τη λαϊκή ρήση: «Ο καλός ο φίλος στις δυσκολίες φαίνεται».

Ο Βούτσιτς ευχήθηκε στον «αδελφικό ρωσικό λαό» σταθερότητα και επιτυχία στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. «Σας εύχομαι επιτυχία και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συναντιόμαστε πιο συχνά και πιο εύκολα από ό,τι τα προηγούμενα δύο χρόνια», ανέφερε στο τέλος της συνέντευξης του στο TASS ο πρόεδρος της Σερβίας.

Πηγή: skai.gr

