Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας κατήγγειλε σήμερα τη συνήθη τακτική εκφοβισμού εκ μέρους της Ρωσίας μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος της και σε βάρος άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Το Κρεμλίνο αιτιολογεί το ένταλμα σύλληψης κατηγορώντας τους αξιωματούχους των χωρών της Βαλτικής όπως και της Πολωνίας για εχθρότητα απέναντι στη Ρωσία, λόγω μιας διαφορετικής οπτικής της Ιστορίας των σχέσεών τους.

"Η ενέργεια της Ομοσπονδίας της Ρωσίας δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς πρόκειται για τη συνήθη τακτική εκφοβισμού που εφαρμόζει", κατήγγειλε η Κάλας σε ανακοίνωση και υποσχέθηκε να υποστηρίξει την Ουκρανία που ξεκληρίζεται από τον πόλεμο και να καταπολεμήσει τη" ρωσική προπαγάνδα".

"Δεν θα σιωπήσω, θα συνεχίσω να στηρίζω με σθένος την Ουκρανία και θα υποστηρίξω την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας", τόνισε.

Οι χώρες της Βαλτικής, μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που φοβούνται τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Κρεμλίνου, θεωρούν ότι η Σοβιετική Ένωση τις είχε καταλάβει, ενώ η Μόσχα θεωρεί πως ήταν απελευθερωτής και κρίνει οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ως "παραποίηση της Ιστορίας", που συνιστά έγκλημα στη Ρωσία.

Η Κάλας και άλλοι αξιωματούχοι των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας διώκονται για την "καταστροφή μνημείων σοβιετικών στρατιωτών", δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετά από τα μνημεία αυτά που κληρονομήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο αποκαθηλώθηκαν στις χώρες της Βαλτικής και στην Πολωνία, σε ένδειξη απόρριψης της σοβιετικής περιόδου, καθώς οι χώρες αυτές θεωρούν ότι είχαν καταληφθεί από τη Σοβιετική Ένωση.

"Τα εγκλήματα κατά της μνήμης των απελευθερωτών του κόσμου ενάντια στον ναζισμό και τον φασισμό πρέπει να τιμωρούνται. Και αυτό είναι μόνο η αρχή", πρόσθεσε.

Μια ρωσική μειονότητα διαμένει στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, τρείς πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που σήμερα είναι μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και που έχουν τεταμένες σχέσεις με τη Μόσχα.

Οι σχέσεις αυτές επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο με τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Οι βαλτικές χώρες, που θεωρούν ότι η απειλή μιας ρωσικής απειλής είναι πραγματική, υποστηρίζουν δυναμικά το Κίεβο στη μάχη του κατά του ρωσικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

