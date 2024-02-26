Με καταμετρημένο περίπου το 70% των ψήφων στις περιφερειακές εκλογές της Σαρδηνίας, η Αλεσάντρα Τόντε, υποψήφια του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Πέντε Αστέρων προηγείται με 45,6% έναντι 45% του υποψηφίου της συντηρητικής συμμαχίας Πάολο Τρούτσου.

Η διαφορά είναι ελάχιστη αλλά, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, οι ψήφοι των αστικών κέντρων της Σαρδηνίας, που σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν ακόμη καταμετρηθεί, ενδέχεται να ευνοήσουν την υποψήφια της συμμαχίας των «πεντάστερων» με τους «δημοκρατικούς». Πρόκειται για την πρώτη από συνολικά πέντε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις, στις οποίες οι Ιταλοί θα πρέπει να εκλέξουν, μέχρι την άνοιξη, ισάριθμους επικεφαλής περιφερειών.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε την Παρασκευή τη Σαρδηνία, χωρίς όμως να συναντήσει αγρότες και κτηνοτρόφους που ήθελαν να προβάλουν τις διεκδικήσεις τους.

Ενδεχόμενη ήττα του υποψήφιου των δυνάμεων που συνθέτουν την κυβέρνηση της Ρώμης (των Αδελφών της Ιταλίας, της Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκας) θα μπορούσε να αποδοθεί, σε μεγάλο βαθμό, σε τριβές και εντάσεις της συντηρητικής συμμαχίας η οποία δυσκολεύτηκε να επιλέξει κοινό υποψήφιο για την περιφέρεια της Σαρδηνίας.

