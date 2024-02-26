Δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγόρησαν σήμερα το Ισραήλ ότι συνεχίζει να περιορίζει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας παρά το αίτημα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ICJ) να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει τη γενοκτονία στο πολιορκούμενο έδαφος.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι οι ισραηλινές αρχές δεν 'έλαβαν τα ελάχιστα μέτρα που απαιτούνται για να συμμορφωθούν" με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που εκδόθηκε τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW), ο αριθμός των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχονται στη Γάζα έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της προσφυγής που άσκησε η Νότια Αφρική, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γενοκτονία.

"Η ισραηλινή κυβέρνηση αφήνει να πεθάνουν από την πείνα οι 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, θέτοντάς τους σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι πριν από τη δεσμευτική απόφαση του δικαστηρίου", δήλωσε σήμερα ο Ομάρ Σακίρ, διευθυντής του HRW για το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

"Η ισραηλινή κυβέρνηση απλά αψήφησε την απόφαση του Δικαστηρίου και κατά κάποιο τρόπο ενέτεινε περισσότερο την καταστολή της, κυρίως μπλοκάροντας περαιτέρω τη ζωτικής σημασίας βοήθεια", πρόσθεσε ο Σακίρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε επίσης ότι υπήρξε "μείωση 50%" στην ανθρωπιστική βοήθεια που εισήλθε στη Γάζα τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

"Η βοήθεια έπρεπε να αυξηθεί και όχι να μειωθεί για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες των δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων που ζουν σε απελπιστικές συνθήκες", δήλωσε ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι κατηγορίες των ΜΚΟ και της UNRWA διατυπώνονται την ώρα που το Ισραήλ προετοιμάζεται για την αναμενόμενη χερσαία εισβολή στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που θα "'ηταν η χαριστική βολή" για τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά τη μαζική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, η οποία άφησε πίσω της σχεδόν 1.160 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Η στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εν είδει αντιποίνων μετρά ήδη σχεδόν 30.000 νεκρούς, κυρίως γυναίκες και παιδιά, στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε "σκανδαλώδεις" τις κατηγορίες της Νότιας Αφρικής για "γενοκτονία" στη Γάζα, καταγγέλλοντας μια "άθλια προσπάθεια άρνησης στο Ισραήλ του "θεμελιώδους δικαιώματος" στη νόμιμη αυτοάμυνά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

