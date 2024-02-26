Δύο νεαροί διαδηλωτές νεκροί από σφαίρες στην Νέα Γουινέα

Δύο νέοι έπεσαν νεκροί από σφαίρες σε προάστιο του Κονακρί στη διάρκεια διαδήλωσης κατά της χούντας που κυβερνά τη Γουϊνέα από το 2021, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές και συγγενείς των θυμάτων.

«Τον σκότωσαν με μια σφαίρα στον λαιμό», είπε στο AFP ο Αντάμα Κεϊτά, συγγενής 18χρονου θύματος. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από έναν αυτόπτη μάρτυρα και έναν αστυνομικό, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ένας άλλος νεαρός σκοτώθηκε επίσης από σφαίρα, δήλωσε στο AFP ένας γιατρός στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε το θύμα.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοτοπος Guineematin.com επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πατέρα του δεύτερου νεκρού, ο οποίος επιβεβαίωσε τον θάνατο. «Γύρω στις 12 το μεσημέρι, με κάλεσαν την ώρα που ήμουν στο εργοτάξιο για να μου πουν ότι (οι δυνάμεις ασφαλείας) πυροβόλησαν το παιδί μου. Καθ’ οδόν για το σπίτι, ο μικρός μου αδερφός τηλεφώνησε για να μου πει ότι πέθανε», αφηγήθηκε ο Αμπουμπακάρ Τουρέ.

Η πρωτεύουσα της Γουϊνέας παρέλυσε σήμερα κατά την πρώτη ημέρα της γενικής απεργίας, που αποτελεί σημαντική δοκιμασία για τη χούντα του Μαμαντί Ντουμπουγιά. Καταστήματα, σχολεία και τράπεζες παρέμειναν κλειστά, οι περισσότεροι δρόμοι ερήμωσαν, αλλά σποραδικές συγκρούσεις αναφέρθηκαν σε ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας Κονακρί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

