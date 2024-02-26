«Όλα ξεκίνησαν στην Κριμαία… Αυτός ο ρωσικός ρεβανσισμός, αυτός ο πόλεμος» που ξεκίνησε η Ρωσία, τόνισε απόψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την έναρξη της επίθεσης στη χερσόνησο της Κριμαίας. Εκείνη η μέρα καθόρισε το μέλλον της διεθνούς ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων, είπε ο Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Κομάντος χωρίς διακριτικά στις στολές τους άρχισαν να καταλαμβάνουν κυβερνητικά κτίρια στη χερσόνησο της Κριμαίας, υψώνοντας τη ρωσική σημαία. Στις 18 Μαρτίου του 2014, η Μόσχα ανακοίνωσε την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, απόφαση που δεν αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε εκ νέου απόψε ότι η Κριμαία πρέπει να επιστρέψει στην ουκρανική κυριαρχία. «Ακριβώς εκεί, στην Κριμαία», είπε ο ουκρανός πρόεδρος, «πρέπει (η Ρωσία) να υποστεί μια αποφασιστική ήττα».

Το Κίεβο έχει κατ’ επανάληψη τονίσει πως στόχος του είναι η απελευθέρωση όλων των ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας. Τον Σεπτέμβριο του 2022, επτά μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Μόσχα ανακήρυξε την προσάρτηση τεσσάρων περιφερειών (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) στην επικράτειά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.