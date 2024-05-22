Ο κύβος ερρίφθη όσον αφορά τον προπονητή που θα οδηγήσει τον Άγιαξ μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν!



Όπως μεταδίδουν τα κορυφαία ευρωπαϊκά Μέσα, ο άνθρωπος που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Άμστερνταμ είναι ο Φραντσέσκο Φαριόλι, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο 35χρονος Ιταλός, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, αποχωρεί από τη Γαλλία και τη(θα λάβει 1,25 εκατ. ευρώ για να επιτρέψει την αποχώρηση του Φαριόλι) έχοντας καταφέρει να την οδηγήσει μέχρι την 5η θέση της Ligue 1, ενώ στο παρελθόν έχει προπονήσεικαιστην Τουρκία.Μόλις ολοκληρωθούν και τα τυπικά για να έρθει η ανακοίνωση, οθα γίνει ο πρώτος από το εξωτερικό που αναλαμβάνει τον Άγιαξ μετά από 15 διαδοχικές θητείες Ολλανδών, ενώ παράλληλα θα γίνει και ο πρώτος Ιταλός προπονητής στην «πλούσια» ιστορία του συλλόγου.

