Ως δεδομένη παρουσιάζεται η αποχώρηση του Έρικ Τεν Χαγκ από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιεντ, μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.



Όπως αποκάλυψε στο ολλανδικό μέσο «SoccerNews» ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, η διοίκηση τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη αποφασίσει να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον 54χρονο προπονητή και ο τελικός του Κυπέλλου με τη συμπολίτισσα Σίτι, θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι η απόφαση για το διαζύγιο έχει παρθεί εδώ και καιρό, με τηνα ψάχνει πιθανούς αντικαταστάτες του Ολλανδού, έχοντας ξεχωρίσει τουςκαιΕπιπλέον, ο Ντι Μάρτζιο μίλησε και για την κατάσταση στηνμετά την αποχώρηση του Ποτσετίνο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Τσέλσι ψάχνει για έναν νεαρό προπονητή που θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτή την στιγμή έχουν δύο υποψήφιους, Τονκαι τον. Τις επόμενες ώρες θα μιλήσουν και με τους δύο».

