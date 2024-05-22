Ως δεδομένη παρουσιάζεται η αποχώρηση του Έρικ Τεν Χαγκ από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιεντ, μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.
Όπως αποκάλυψε στο ολλανδικό μέσο «SoccerNews» ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, η διοίκηση τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη αποφασίσει να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον 54χρονο προπονητή και ο τελικός του Κυπέλλου με τη συμπολίτισσα Σίτι, θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».
Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι η απόφαση για το διαζύγιο έχει παρθεί εδώ και καιρό, με τη Γιουνάιτεντ να ψάχνει πιθανούς αντικαταστάτες του Ολλανδού, έχοντας ξεχωρίσει τους Κίεραν ΜακΚένα, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.
Επιπλέον, ο Ντι Μάρτζιο μίλησε και για την κατάσταση στην Τσέλσι μετά την αποχώρηση του Ποτσετίνο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Τσέλσι ψάχνει για έναν νεαρό προπονητή που θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτή την στιγμή έχουν δύο υποψήφιους, Τον Κίεραν ΜακΚίνα και τον Έντσο Μαρέσκα. Τις επόμενες ώρες θα μιλήσουν και με τους δύο».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.