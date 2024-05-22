Η φάμπρικα της διαφθοράς στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, σύμφωνα με τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, είχε μία οργανωμένη δομή. Αρχηγός είναι η 50χρονη προϊσταμένη. Αυτή συγκέντρωνε πληροφορίες των υποψήφιων στόχων με τις μεγαλύτερες φορολογικές εκκρεμότητες που ανέβαζαν και το «εκβιαστικό κόμιστρο». Μάλιστα, η ίδια διένειμε τα χρήματα που λάμβαναν στα υπόλοιπα μέλη.

Σημαντικό ρόλο είχε και η 67χρονη υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, η οποία λόγω επικείμενης σύνταξης λειτουργούσε αυτόνομα στην απαίτηση των χρημάτων και μάλιστα σχεδίαζαν την σταδιακή απομάκρυνσή της γιατί ρίσκαραν επικίνδυνα. Ακολουθεί η 56χρονη διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων που ήταν άμεση συνεργάτιδα της αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για τον εντοπισμό των καλύτερων υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες που θα «μεγάλωνε» και τις απαιτήσεις της διεκπεραίωσης. Στη συνέχεια ο 62χρονος λογιστής που είχε μάλιστα μία θέση και στο επιμελητήριο της Εύβοιας. Γνώριζε τις φορολογικές εκκρεμότητες των επιχειρήσεων και ιδιωτών, επομένως ενημέρωνε σχετικά την αρχηγό και ήταν ένας από τους βασικούς κρίκους της υποομάδας που είχε δημιουργηθεί, που μιλούσε απευθείας με την αρχηγό της οργάνωσης.

Βασικό ρόλο είχε και ο 52χρονος υπο/δντής της Δ.Ο.Υ. που ήταν προϊστάμενος ελέγχων και επίσης ο 54χρονος προϊστάμενος εσόδων ενώ υπάρχει και ένα υπάλληλος που συνεργαζόταν με 4 λογιστές για επιχειρηματίες που είχε υψηλές φορολογικές εκκρεμότητες.

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αρχηγός

Προϊστάμενη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας

/ | \

Υπεύθυνη χορήγησης Διεκπεραιώτρια Λογιστής

φορολογικής ενημερότητας

/ \ \

Υπο/δντής Δ.Ο.Υ. Προϊστάμενος Υπάλληλος

Προϊστάμενος ελέγχων εσόδων



Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η «ταρίφα» ήταν από 5.000-30.000 για:

Επιστροφή φόρου

Μείωση ή διαγραφή προστίμων

Μη διενέργεια ελέγχων

Τα παράνομα έσοδα:

100.000 € σε 3 μήνες από 17 επιχειρηματίες

Πειστήρια:

80.000€ στο σπίτι της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.

Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ από το Νοέμβριο του 2020 έως και τον Μάιο του 2024

Τηλεφωνική σύνδεση-φάντασμα της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.

Κατά την προσαγωγή της η διευθύντρια υποστήριξε ότι στο κύκλωμα την είχε βάλει η υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας και η διεκπεραιώτρια για ένα έξτρα εισόδημα όπως της είπαν.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει «σηκώσει» όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων που βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων.

