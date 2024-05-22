Ρωμανός: Σε καμπάνια εναλλακτικής πραγματικότητας πρωταγωνιστεί ο Κασσελάκης

Για «καμπάνια εναλλακτικής πραγματικότητας» και για «fake news» κατηγορεί ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός τον Στέφανο Κασσελάκη, με αφορμή τις τελευταίες τοποθετήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ρωμανού:

«Ο κ. Κασσελάκης πρωταγωνιστεί σε μια καμπάνια εναλλακτικής πραγματικότητας! Την ημέρα που ανακοινώνεται η υψηλότερη θετική επίδοση ισοζυγίου μισθωτής εργασίας από το 2001, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται την ΔΥΠΑ παρουσιάζοντας μια ψεύτικη και μηδενιστική εικόνα για την εργασία στη χώρα. Η Κυβέρνηση, γνωρίζει πολύ καλύτερα από τον κ. Κασσελάκη ότι η εισαγόμενη ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, για αυτό και επί των ημερών της μειώθηκαν 50 φόροι, αυξήθηκε 27% ο κατώτατος μισθός, 19% ο μέσος μισθός, αυξήθηκαν οι συντάξεις και είδαν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια αύξηση οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ μονιμοποιήθηκε μια σειρά μειώσεων ΦΠΑ. Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση της ΝΔ επέβαλε 19 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα σε πολυεθνικές, επέβαλε πλαφόν στις τιμές ειδών πρώτης ανάγκης, φορολόγησε τα υπερκέρδη διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας για πρώτη φορά, και πολέμησε την ακρίβεια αξιοποιώντας κάθε εργαλείο εντός και εκτός συνόρων. Προφανώς όταν ο κ. Κασσελάκης μιλάει για τα εισοδήματα των πολιτών που το 2021, το 2022 και το 2023 σημείωσαν σωρευτική αύξηση 18,6% καταγράφοντας την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην Ε.Ε., ξεχνάει ότι το 18% των συμπολιτών μας που ήταν άνεργοι, είχαν πρακτικά μηδενικά εισοδήματα το 2019 και σήμερα αυτό το ποσοστό αγγίζει για πρώτη φορά μονοψήφιο νούμερο!

Θα περιμέναμε περισσότερη συστολή και λιγότερα fake news από τον πρόεδρο του κόμματος που όσο κυβέρνησε έκανε τη χώρα ουραγό στην ανάπτυξη και μόνο μείωσε την αγοραστική δύναμη όλων των Ελλήνων σε μια εποχή που όχι μόνο δεν υπήρχε καμία εισαγόμενη πληθωριστική κρίση, αλλά «έβρεχε» παγκόσμια ανάπτυξη και ποσοτική χαλάρωση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κρατάει ομπρέλα. Και θέλει πολύ θράσος ο πρόεδρος αυτού του κόμματος να μιλάει για «αλαζονεία»! Μεγαλύτερη αλαζονεία από την κοροϊδία των πολιτών, τα λεφτόδεντρα και την εργαλειοποίηση κάθε πραγματικής δυσκολίας για προσωπικό πολιτικό όφελος δεν υπάρχει!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.