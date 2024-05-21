Την ώρα που είναι αρκετοί αυτοί που στηλιτεύουν το γεγονός πως αρκετά δημόσια πρόσωπα σιωπούν για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, η βραβευμένη ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίστηκε στις Κάννες με φόρεμα στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η ίδια βρέθηκε στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και συγκεκριμένα στην προβολή της ταινίας «The Apprentice», η οποία αφηγείται την ιστορία του νεαρού Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ένα φόρεμα ειδικά διαμορφωμένο για να δηλώσει τη στήριξή της στην Παλαιστίνη.

Τα σχόλια στο Twitter διαδέχτηκαν το ένα το άλλο, με το κοινό να αποθεώνει την ηθοποιό, που τόλμησε αυτή την κίνηση σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός όπως το Φεστιβάλ Καννών.

Δείτε τις φωτογραφίες της Κέιτ Μπλάνσετ:

Πηγή: skai.gr

