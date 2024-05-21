Λογαριασμός
Φεστιβάλ Καννών: Η Cate Blanchett εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης (video-φωτό)

Η ηθοποιός έστειλε το δικό της μήνυμα με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί 

Η Cate Blanchett

Την ώρα που είναι αρκετοί αυτοί που στηλιτεύουν το γεγονός πως αρκετά δημόσια πρόσωπα σιωπούν για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, η βραβευμένη ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίστηκε στις Κάννες με φόρεμα στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης. 

Η Cate Blanchett

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η ίδια βρέθηκε στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και συγκεκριμένα στην προβολή της ταινίας «The Apprentice», η οποία αφηγείται την ιστορία του νεαρού Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ένα φόρεμα ειδικά διαμορφωμένο για να δηλώσει τη στήριξή της στην Παλαιστίνη.

Τα σχόλια στο Twitter διαδέχτηκαν το ένα το άλλο, με το κοινό να αποθεώνει την ηθοποιό, που τόλμησε αυτή την κίνηση σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός όπως το Φεστιβάλ Καννών.

Δείτε τις φωτογραφίες της Κέιτ Μπλάνσετ:

Η Cate Blanchett

Η Cate Blanchett

Η Cate Blanchett

