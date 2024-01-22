Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Προβλήματα στις μετακινήσεις και στην ηλεκτροδότηση και ζημιές σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου προξένησε η σφοδρή καταιγίδα Ίσα που έπληξε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ολόκληρη την επικράτεια της χώρας.

Κύριο χαρακτηριστικό της ένατης καταιγίδας που ονοματοδοτήθηκε το τελευταίο τετράμηνο ήταν οι ισχυρότατοι άνεμοι, με την ταχύτητά τους να μετριέται στα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Η πιο σφοδρή ριπή ανέμου μάλιστα καταγράφηκε στη γέφυρα Τέι στη Σκωτία, συγκεκριμένα στα 172 χιλιόμετρα την ώρα.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο είχε εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους με δυνατότητα πρόκλησης τραυματισμών που κατά τρόπο σπάνιο κάλυπτε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η προειδοποίηση, έστω ως υποδεέστερη των χθεσινών, εξακολουθεί να ισχύει σε όλη τη χώρα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το πρωί της Δευτέρας περίπου 70.000 σπίτια δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στη Βόρεια Ιρλανδία αλλά και σε Σκωτία και βόρεια Αγγλία. Το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί την Τρίτη. Επίσης 235.000 κτίρια είναι χωρίς ρεύμα δε στην Ιρλανδία.

Μετά από πολλές ακυρώσεις σιδηροδρομικών δρομολογίων χθες, το επιβατικό κοινό προτρέπεται να αποφεύγει τα ταξίδια με τρένο βορείως του Νιούκαστλ έως το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς ιδίως στα βόρεια οι άνεμοι παραμένουν δυνατοί.

Μάλιστα στη βόρεια Σκωτία διατηρούνταν σε ισχύ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κόκκινη προειδοποίηση για τους ανέμους.

Σε σιδηροδρομικές ράγες έχουν καταλήξει ξεριζωμένα δέντρα, οροφές κτιρίων, τμήματα από φράκτες, σκαλωσιές και άλλα αντικείμενα, ακόμα και ένα μικρό θερμοκήπιο.

Αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων είναι να έχει επιβληθεί όριο ταχύτητας στους συρμούς, κάτι που οδηγεί σε καθυστερήσεις σε αρκετές αναχωρήσεις.

Νοτιότερα ο Οργανισμός Έρευνας Ανεμοστρόβιλων και Καταιγίδων (Torro) είχε προειδοποιήσει για την πιθανότητα ανεμοστρόβιλων με χαλάζι σε Αγγλία και Ουαλία.

Δεκάδες ήταν και οι ακυρώσεις πτήσεων εσωτερικού και μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας, με κάποια αεροσκάφη να υποχρεώνονται σε προσγείωση σε γαλλικά ή και σε γερμανικά αεροδρόμια.

Τουλάχιστον πέντε οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από διασώστες από τα οχήματά τους όταν παγιδεύτηκαν σε νερά των οποίων η στάθμη ανέβηκε απότομα στο βόρειο Γιόρκσιρ, λόγω της βαριάς βροχόπτωσης που συνόδευε τους ανέμους.

Στο Μπέλφαστ υπήρξε ένας τραυματισμός πολίτη από σκαλωσιά που παρασύρθηκε από τον αέρα.

Κλειστοί έμειναν επί ώρες και κεντρικοί αυτοκινητόδρομοι στη βόρεια Αγγλία και στη Σκωτία, αλλά και τοπικοί δρόμοι σε διάφορες περιοχές είτε λόγω πλημμυρών, είτε λόγω αντικειμένων που είχαν πέσει στο οδόστρωμα ή ατυχημάτων, τα οποία αποδίδονται στις κακές καιρικές συνθήκες.

Προληπτικά έκλεισαν επίσης για την κυκλοφορία αρκετές γέφυρες, καθώς και η μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Σέλαφιλντ.

