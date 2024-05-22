Ήταν γνωστό εδώ και καιρό, ωστόσο τρεις μέρες πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η ΔΕΑΒ έβγαλε και τυπικά ανακοίνωση για τη μη παρουσία οπαδών στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού Σταδίου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη.

Αναλυτικά:

Με την υπ’ αριθμ. 36/2024 Απόφασή της, επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΕ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΑΡΗΣ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΕ, που πρόκειται να διεξαχθεί στο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ στις 25/5/2024, για τον ΤΕΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ αγωνιστικής περιόδου 2023-2024, χωρίς την παρουσία θεατών, καθόσον, διαπιστώθηκε από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή τόσο κατά τον 1ο έλεγχο, όσο και κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας του 12ωρου, ότι δεν λειτουργούν στην εν λόγω εγκατάσταση κάμερες του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας.

Εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 5085/2024.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.