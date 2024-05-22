Βάρδα: Τραγικός θάνατος για ηλικιωμένη – Την καταπλάκωσε καγκελόπορτα

Τραγικό θάνατο βρήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα σήμερα το μεσημέρι στην Τοπική Κοινότητα Νησίου στη Βάρδα όταν καταπλακώθηκε από την καγκελόπορτα του σπιτιού της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του www.patrisnews.com, η άτυχη 73χρονη με τα αρχικά Β.Θ. καταπλακώθηκε από τη βαριά σιδερένια πόρτα που βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού της στον οικισμό Αγία Μαρίνα όταν προσπάθησε να την ανοίξει κι αυτή υποχώρησε από τη θέση της.

Πάντα με τις ίδιες πηγές την άτυχη γυναίκα -που ζούσε μόνη της- εντόπισε ο αδελφός του που πήγε να την επισκεφθεί κι οποίος -ακόμα- προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ που υπέστη.

Μάλιστα η καγκελόπορτα ήταν τόσο βαριά που χρειάστηκαν τέσσερα άτομα για να μπορέσουν να τη σηκώσουν και να απεγκλωβίσουν την άτυχη 73χρονη, που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει για πόση ώρα βρισκόταν εκεί.

Η σορός της 73χρονης έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

