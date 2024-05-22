Αισιόδοξος για τις πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.



Κατά την αναχώρηση για το Βερολίνο ο Έλληνας τεχνικός δήλωσε βέβαιος ότι αν οι «ερυθρόλευκοι» μείνουν στο πλάνο τους μπορούν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ρεάλ.



Στάθηκε ωστόσο στην ανάγκη να τους βοηθήσει και η τύχη, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στις δυο προηγούμενες παρουσίες της ομάδας στο Final-4.



Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας



Για τις προσδοκίες του στο Final Four: «Η τύχη παίζει πάντα σημαντικό ρόλο, τα παιχνίδια κρίνονται συχνά στις λεπτομέρειες, σε μια απόφαση, σε μια τυχερή στιγμή που παίζει πάντα ρόλο και στη ζωή γενικότερα. Οπότε ας ελπίσουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί, γιατί στα προηγούμενα δύο Final Four είχαμε την ατυχία να χάσουμε στην τελευταία φάση.



Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια επαγγελματική προσέγγιση, όλη η ομάδα. Με βάση και την εμπειρία και των περισσότερων παικτών πια, ξέρουμε ότι δεν πρέπει να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Η ρουτίνα των παικτών και της ομάδας γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην διαταράσσεται. Το πρώτο μας μέλημα είναι να είμαστε στη ρουτίνα μας. Η καθημερινότητα της ομάδας πρέπει να μείνει όσο το δυνατόν πιο αλώβητη».



Για το αν είναι ο πιο δύσκολος ημιτελικός του Ολυμπιακού τα τελευταία τρία χρόνια: «Όχι, γιατί κάθε ημιτελικός έχει μεγάλη πίεση, είναι μεγάλη η κρισιμότητα, είναι μεγάλη η σημασία του αγώνα. Αν εννοούμε τη δυναμικότητα της Ρεάλ, συμφωνώ ότι είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και πολύ καλή ομάδα, με βάση και το όνομά της, αλλά και τη φετινή της πορεία. Είμαστε οι δύο περυσινοί φιναλίστ. Θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε, αν μείνουμε στο πλάνο και είμαστε λίγο τυχεροί».



Για τους φίλους του Ολυμπιακού: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που μας πίστευαν πάντα. Πιστεύουν στη δουλειά που κάνει η ομάδα μας συνολικά. Έχουμε αποδείξει ότι πέρα από τον επαγγελματισμό, παίζουμε και για τη φανέλα του Ολυμπιακού, παίζουμε για το κλαμπ και την ομάδα μας. Ο κόσμος το αναγνωρίζει και μας συμπαραστέκεται παντού. Είμαστε ευγνώμονες. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός αυτό σημαίνει, όπου και να παίζεις να έχεις θερμή υποστήριξη».

