Ο σκύλος που απόλαυσε το πιο... ακριβό γεύμα της ζωής του - Έφαγε 4.000 δολάρια

Για τον τετράποδο Σεσίλ, ένα goldendoodle από την Πενσυλβάνια μια καλοψημένη μπριζόλα δεν φαίνεται ιδιαίτερα δελεαστική όσο ένας φάκελος με... 4.000 δολάρια μέσα.

Ο Κλέιτον Λο και η σύζυγός του, Κάρι, έκαναν κάποιες εργασίες περίφραξης του σπιτιού τους στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια. Για να πληρώσουν τον εργολάβο έκαναν ανάληψη 4.000 δολάρια τα οποία και τοποθέτησαν σε ένα φάκελο και στην συνέχεια τον άφησαν στον πάγκο της κουζίνας. Περίπου 30 λεπτά αργότερα, προς έκπληξή τους, βρήκαν τον αγαπημένο τους σκύλο να απολαμβάνει το πιο... ακριβό γεύμα της ζωής του, αφήνοντας τραχιές λωρίδες και διάσπαρτα κομμάτια μετρητών παντού.

«Ξαφνικά ο Κλέιτον μου φώναξε: "Ο Σέσιλ τρώει 4.000 δολάρια!"» είπε η Κάρι Λο σε συνέντευξή της στο Pittsburgh City Paper. «Σκέφτηκα, "Δεν μπορώ να το ακούω αυτό". Παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή».

Ενώ ο Σεσίλ πήγαινε βιαστικά στον καναπέ για να πάρει τον υπνάκο του, το ζευγάρι κάλεσε αμέσως τον κτηνίατρο για να δει αν θα χρειαζόταν κάποια ιατρική περίθαλψη. Ευτυχώς, επειδή ο Σεσίλ είναι μεγαλόσωμος, δεν χρειάστηκε να τον μεταφέρουν στο κτηνιατρείο.

«Ο Σεσίλ είναι ένας χαζός τύπος και πολύ ιδιότροπος – μπορεί να αφήσεις μια μπριζόλα στο τραπέζι και να μην την αγγίξει γιατί δεν έχει κίνητρο για φαγητό. Ομως, προφανώς, έχει κίνητρο για το χρήμα» χαριτολογεί, μετά το πρώτο σοκ, η Κάρι.

Ο Σεσίλ δεν είχε δείξει κανένα ενδιαφέρον στο παρελθόν για πράγματα σκόρπια πάνω σε τραπέζια ή στον πάγκο της κουζίνας, ούτε ήταν σκύλος που έκανε ζημιές.

«Ποτέ δεν έχει κάνει κάποια ζημιά στο παρελθόν, οπότε ήμασταν περισσότερο σοκαρισμένοι παρά θυμωμένοι» εξηγεί ο 34χρονος Κλέιτον. «Δεν μπορούσαμε να το συλλάβουμε. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε: “Τι θα κάνουμε;”».

Έτσι οι δυο τους αυτό που μπορούσαν να κάνουν είναι να αρχίσουν να ενώνουν τα τεμαχισμένα διάσπαρτα κομμάτια από τα χαρτονομίσματα. Παράλληλα, περίμεναν τον Σεσίλ να «βγάλει» μερικά από τα χαρτονομίσματα. Στη συνέχεια άρχισαν να τα πλένουν καλά καλά.

«Εκεί είμασταν στο νεροχύτη», είπε η Κάρι στο City Paper. «Μύριζε τόσο άσχημα».

«Ποτέ δεν φαντάστηκα πως θα βρισκόμουν στη θέση να ξεπλένω χρήμα, αλλά προφανώς ποτέ δεν είναι αργά για την πρώτη φορά» λέει αστειευόμενη η Κάρι.

«Περιμέναμε τον σκύλο να πάει να κάνει την ανάγκη του για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε κι άλλα κομμάτια. Γελούσαμε με τον παραλογισμό της κατάστασης» προσθέτει ο Κλέιτον.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι προσπάθησε να κολλήσει με ταινία τα κατεστραμμένα χαρτονομίσματα των 50 και 100 δολαρίων όπως όπως. Προσπάθησαν να εντοπίσουν τους σειριακούς αριθμούς και στις δύο πλευρές των χαρτονομισμάτων για να εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα τα αποδέχονταν και θα τα αντικαθιστούσαν με νέα χαρτονομίσματα.

Τελικά η τράπεζα δέχτηκε τα περισσότερα χαρτονομίσματα - δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν 450 δολάρια- και είπε στον Κλέιτον και την Λάρι ότι αυτού του είδους τα περιστατικά είναι αρκετά συνηθισμένα.

Πηγή: skai.gr

