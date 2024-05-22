«Ευχαριστούμε για όλα κόουτς»: Αποχαιρέτησε τον Βόκολο η Λαμία

Παρελθόν από τη Λαμία με κάθε επισημότητα αποτελεί ο Λεωνίδας Βόκολος, με τους Φθιωτούς να αποχαιρετούν με ανακοίνωσή τους τον Έλληνα τεχνικό.

Είδηση η οποία είχε γίνει ήδη γνωστή και απέμενε απλώς το επίσημο από πλευράς κυανόλευκων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει τη μη ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Λεωνίδα Βόκολο.

Ο κ. Βόκολος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας μας στις 14 Φεβρουαρίου του 2023 σε μία δύσκολη αγωνιστική χρονιά και κατάφερε να την οδηγήσει στη σωτηρία και την παραμονή στη Stoiximan Super League. Στην φετινή σεζόν η πορεία της ομάδας μας ήταν η καλύτερη στην ιστορία του συλλόγου, αφού τερμάτισε στην έκτη θέση στην κανονική διάρκεια του ελληνικού πρωταθλήματος και συμμετείχε για πρώτη φορά στα playoffs. Συνολικά μέτρησε 50 επίσημους αγώνες στον πάγκο της ομάδας μας σημειώνοντας 13 νίκες, 14 ισοπαλίες και 23 ήττες.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όλη τη προσπάθεια που κατέβαλε όλον αυτόν τον καιρό με την εργατικότητα και την αφοσίωση του, τόσο για την επίτευξη του στόχου της σωτηρίας την προηγούμενη σεζόν, όσο και για την τρέχουσα ονειρική χρονιά που βρέθηκε στην καλύτερη βαθμολογικά θέση στην ιστορία της.

Του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες προσωπικές και επαγγελματικές! Coach ευχαριστούμε! Εις το επανιδείν!

