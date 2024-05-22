Την αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου της «Γιαννίτσης» μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση μαθητών σε σχολεία της Λαμίας αποφάσισε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Τα γεύματα τα είχε παρασκευάσει η εταιρεία, στο εργοστάσιο της οποίας ξέσπασε φωτιά το βράδυ της Κυριακής.

Ειδικότερα, το Υπουργείο και ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσαν την αναστολή της διανομής των σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Λαμιέων μετά την απόφαση του ΕΦΕΤ να αναστείλει τη λειτουργία της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε.»

Ο ΟΠΕΚΑ, φορέας υλοποίησης του προγράμματος των σχολικών γευμάτων, μετά τις καταγγελίες των γονέων, ζήτησε άμεσα από τον ΕΦΕΤ και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τον έλεγχο στη μονάδα παραγωγής της επιχείρησης.

Σήμερα εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5862/22.05.2024 Απόφαση του ΕΦΕΤ περί αναστολής έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών της επιχείρησης με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε.».

Κατόπιν της απόφασης αυτής αναστέλλεται και η διάθεση των σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Λαμιέων τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

