Για την περιπέτεια υγείας την οποία περνάει – μετά την διάγνωση καρκίνου του δέρματος, λίγους μήνες μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού, μίλησε η Σάρα Φέργκιουσον (Sarah Ferguson), Δούκισσα του Γιορκ και πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου.

Η 64χρονη δημοφιλής Δούκισσα, με ανάρτησή της στα social media, δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από την νέα διάγνωση αλλά η διάθεσή της είναι καλή και ευγνωμονεί τον κόσμο για την αγάπη και τα μηνύματα υποστήριξης που δέχεται.

«Αποφάσισα να αφιερώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου καθώς διαγνώστηκα με κακοήθη μελάνωμα, μια μορφή καρκίνου του δέρματος, τη δεύτερη διάγνωση καρκίνου μέσα σε ένα χρόνο αφότου διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού αυτό το καλοκαίρι και υποβλήθηκα σε μαστεκτομή και επανορθωτική επέμβαση… Φυσικά άλλη μια διάγνωση καρκίνου ήταν ένα σοκ, αλλά είμαι σε καλή διάθεση και ευγνώμων για τα πολλά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης» αναφέρει στην ανάρτησή της η Σάρα Φέρκιουσον.

«Πιστεύω ότι η εμπειρία μου υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου του μεγέθους, του σχήματος, του χρώματος και της υφής νέων σπίλων που μπορεί να είναι σημάδι μελανώματος» γράφει η Δούκισσα του Γιορκ και παροτρύνει όποιον διαβάζει την ανάρτησή της να είναι «επιμελής» με την υγεία του σε αντίστοιχη περίπτωση.

«Ξεκουράζομαι με την οικογένεια στο σπίτι τώρα, νιώθω ευλογημένη που έχω την αγάπη και την υποστήριξή τους», καταλήγει η 64χρονη Φέργκιουσον.

Πηγή: skai.gr

