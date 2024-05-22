Την αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στην Αθήνα Νόαμ Κατς, προκάλεσε η δήλωση που φέρεται να έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Alpha ότι «μέρος της Χαμάς πραγματοποιεί τρομοκρατικές ενέργειες».

«Είναι σαν να ισχυρίζεται κάποιος ότι μόνο ένα μέρος του ISIS είναι τρομοκράτες» σημειώνει ο Νόαμ Κατς, ο οποίος παραθέτει το βίντεο με τις γυναίκες ομήρους της Χαμάς.

«Άκουσα μέρος της συνέντευξης του αρχηγού του #ΣΥΡΙΖΑ @skasselakis στην τηλεόραση του Alpha. Ο ισχυρισμός ότι «μέρος της #Χαμάς πραγματοποιεί τρομοκρατικές ενέργειες» είναι σαν να ισχυρίζεται κάποιος ότι μόνο ένα μέρος του ISIS είναι τρομοκράτες. Η Χαμάς, είναι μια γενοκτονική, δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση από τα κορυφαία κλιμάκια της μέχρι τη βάση της. Όλοι είναι υπεύθυνοι για τη φρικτή σφαγή στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Οι δηλώσεις, οι διδαχές και οι ενέργειες των ηγετών της αποκαλύπτουν την πραγματική τρομοκρατική φύση της. Αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή, τόσο για το Ισραήλ όσο και για τους Παλαιστίνιους, η Χαμάς δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι μέρος της. Αυτή είναι η βαρβαρότητα που αντιπροσωπεύει η Χαμάς. Αυτές οι γυναίκες είναι ακόμα αιχμάλωτες» τονίζει χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός διπλωμάτης στην ανάρτησή του στο X.

⚠️ ακολουθεί σκληρό υλικό

⚠️ ακολουθεί σκληρό υλικό

Άκουσα μέρος της συνέντευξης του αρχηγού του #ΣΥΡΙΖΑ @skasselakis στην τηλεόραση του Alpha. Ο ισχυρισμός ότι «μέρος της #Χαμάς πραγματοποιεί τρομοκρατικές ενέργειες» είναι σαν να ισχυρίζεται κάποιος ότι μόνο ένα μέρος του ISIS είναι τρομοκράτες. Η Χαμάς,… pic.twitter.com/E9WlYlkNs7 — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) May 22, 2024

Το βίντεο των πέντε γυναικών, μελών των IDF, που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου από τη βάση Nahal Oz, έδωσε σήμερα Τετάρτη στη δημοσιότητα το Φόρουμ Ομήρων και Εξαφανισμένων Οικογενειών.



Το βίντεο των γυναικών, που τραβήχτηκε από τις κάμερες του σώματος των ενόπλων της Χαμάς, έχει διάρκεια 3:10 λεπτά και έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν πολύ σκληρά πλάνα.

