Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε σήμερα την «τιμιότητα» της συζύγου του, η οποία δέχεται πυρά από τη δεξιά αντιπολίτευση και από τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος προκάλεσε μια διπλωματική κρίση χαρακτηρίζοντάς την «διεφθαρμένη».

«Η σύζυγός μου είναι τίμια στο επάγγελμά της, σοβαρή και υπεύθυνη και η κυβέρνησή μου είναι μια «καθαρή» κυβέρνηση», δήλωσε ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός ενώπιον του κοινοβουλίου, διαβεβαιώνοντας πως οι αγωγές σε βάρος της δεν βασίζονται σε κανένα απτό στοιχείο.

«Είμαι βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα αρχειοθετήσει» αυτές τις δύο αγωγές, διότι «πρόκειται για μία συσσώρευση απατών και συκοφαντιών», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ένας δικαστής στη Μαδρίτη ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου μία έρευνα για «διαφθορά» και «αθέμιτη άσκηση επιρροής» σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ, έπειτα από μια αγωγή της οργάνωσης Manos limpias. Μια άλλη οργάνωση, που επίσης πρόσκειται στην ακροδεξιά, η Hazte Oir κατέθεσε στη συνέχεια μια δεύτερη αγωγή ενώπιον του ίδιου δικαστή.

Μετά την ανακοίνωση της έναρξης της έρευνας, ο Πέδρο Σάντσεθ ανέστειλε όλες τις δραστηριότητές του για ένα πενθήμερο προκειμένου να σκεφθεί το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης El Confidencial, αυτή η έρευνα αφορά κυρίως τους επαγγελματικούς δεσμούς που είχε αναπτύξει η Μπεγκόνια Γκόμες με τον όμιλο Globalia τη στιγμή που η Air Europa, μια αεροπορική εταιρεία που ανήκει στην Globalia, διαπραγματευόταν την απόκτηση κρατικής ενίσχυσης μπροστά στην κρίση Covid-19.

Χθες, ισπανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι μία έκθεση της ισπανικής αστυνομίας κατέληξε στο ότι δεν διεπράχθησαν αξιόποινες πράξεις εκ μέρους της Γκόμες. Αυτό δείχνει ότι «δεν υπάρχει υπόθεση», αντέδρασε μετά η κυβερνητική εκπρόσωπος Πιλάρ Αλεγρία.

Η δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση κλιμακώνουν εδώ και εβδομάδες τις επιθέσεις σε βάρος του Πέδρο Σάντσεθ εξαιτίας αυτής της έρευνας. Κατηγορίες που επανέλαβε την Κυριακή ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος πυροδότησε μια διπλωματική κρίση χαρακτηρίζοντας την Γκόμεθ «διεφθαρμένη», κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος Vox στη Μαδρίτη.

Αρνούμενος για μία ακόμη φορά να ζητήσει συγγνώμη μετά την ανακοίνωση της οριστικής απόσυρσης από την Ισπανία της πρέσβειράς του στην Αργεντινή, ο Μιλέι έφθασε στο σημείο να συμβουλέψει τον Σάντσεθ να ζητήσει τη βοήθεια «ενός ψυχολόγου» και «ενός καλού δικηγόρου για τη σύζυγό του».

Ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος (PP, δεξιά), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, απείλησε από μέρους του τον πρωθυπουργό να τον οδηγήσει μαζί με τη σύζυγό του ενώπιον μιας επιτροπής έρευνας της Γερουσίας, την οποία ελέγχει το κόμμα του.

«Όσο περιμένετε να δώσετε τις πληροφορίες που οι πολίτες σας ζητούν (…) τόσο γίνεται προφανές ότι θέλετε να τις αποκρύψετε», τόνισε.

Ο Σάντσεθ απάντησε ότι η σύζυγός του και ο ίδιος θα ήθελαν «ευχαρίστως» να εμφανιστούν ενώπιον της Γερουσίας, διαβεβαιώνοντας πως δεν έχουν «τίποτα να κρύψουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.