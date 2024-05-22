Περίοδος αναταράξεων για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές το κόμμα της Μαρίν Λεπέν Εθνικός Συναγερμός ανακοίνωσε ότι δεν θα κάθεται πλέον στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με την AfD.«Η απόφαση ελήφθη, δεν θα καθόμαστε μαζί με την AfD στο Ευρωκοινοβούλιο», δήλωσε σήμερα το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο η Μαρίν Λεπέν, επιβεβαιώνοντας τις χθεσινές δηλώσεις του βασικού συνεργάτη της Ζορντάν Μπαρντελά, που είναι πλέον αρχηγός του κόμματος Εθνικός Συναγερμός, αλλά και επικεφαλής της ακροδεξιάς ευρωλίστας με το πρωτοφανές προβάδισμα 32% στις δημοσκοπήσεις.



Από καιρό έβραζε το καζάνι των σχέσεων με τη γερμανική ακροδεξιά AfD. Αυτό όμως που οδήγησε στον χωρισμό είναι οι ρεβιζιονιστικές δηλώσεις του επικεφαλής της ευρωλίστας για την AfD Μαξιμίλιαν Κρα, που σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Republica και τη βρετανική Financial Times δήλωσε ότι τα μέλη της ναζιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης SS «δεν θα πρέπει να θεωρούνται αυτόματα εγκληματίες (...) ανάμεσά τους υπήρχαν και πολλοί αγρότες». Λόγια αρκετά σοκαριστικά, ώστε να προκληθεί η αποστασιοποίηση του Εθνικού Συναγερμού.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Να σημειώσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, είχε ήδη εξοργισθεί η Λεπέν με τις δηλώσεις της AfD για την κρίση στην υπερπόντια γαλλική κτήση Μαγιότ, προτείνοντας να ενταχθεί το νησί στο αρχιπέλαγος των διπλανών νήσων Κομόρες, οι οποίες έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Η αντίδραση της Μαρίν Λεπέν δεν είναι τυχαία, αφού συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά της στις υπερπόντιες γαλλικές περιοχές.



Επίσης, μια άλλη διάσταση απόψεων προέκυψε με τη γερμανική πρόταση για «μαζικές εκδιώξεις» των αλλοδαπών χωρίς άδεια παραμονής. Η Μαρίν Λεπέν, που δεν παύει να έχει βλέψεις για την προεδρία το 2027, διαφοροποιήθηκε ρητά από την AfD, η οποία απομένει πλέον μόνη στην ομάδα «ID» (Ταυτότητα και Δημοκρατία). Στην ομάδα αυτή, μαζί με τη Λεπέν, συγκέντρωναν 28 έδρες. Σε περίπτωση διάσπασης τίθεται και ένα θέμα επιβίωσης, αφού για τη σύσταση ομάδας απαιτούνται τα κόμματα από 7 χώρες.

