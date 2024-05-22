Παναθηναϊκός και Άρης θα κοντραριστούν το Σάββατο (25/05, 20:30) στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.



Η ΕΠΟ ενημέρωσε πως οι δυο ομάδες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή στις 16:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας:

«Την Παρασκευή 24 Μαΐου και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου κοινή συνέντευξη Τύπου των φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2024. Ο Παναθηναϊκός και ο Άρης ανταποκρίθηκαν ασμένως στην πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ως εκ τούτου οι προπονητές των δύο ομάδων, καθώς και από ένας παίκτης θα φιλοξενηθούν στο ίδιο πάνελ μια ημέρα πριν από τη διεκδίκηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.