Πιέσεις στο να ξεκινήσουν επισήμως οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και τον επόμενο μήνα, ασκούν αξιωματούχοι των Βρυξελλών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Παρασκηνιακά, διπλωμάτες από την ΕΕ και από το Κίεβο εργάζονται εντατικά για να προσπαθήσουν να πείσουν την ουγγρική κυβέρνηση να δώσει την έγκρισή της για την έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Ουκρανίας.

Πέντε διπλωμάτες, μιλώντας στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας τους, δήλωσαν ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις το συντομότερο στις 25 Ιουνίου. Όπως αναφέρουν τόσο οι Βρυξέλλες όσο και το Κίεβο συμμετέχουν εντατικά σε διμερή διπλωματία με τη Βουδαπέστη για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με τις ουγγρικές μειονότητες στην Ουκρανία.

Μετά από συνομιλίες τον περασμένο Απρίλιο μεταξύ του Andriy Yermak, του ισχυρού επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, και του Ούγγρου υπουργού Εξωτερικών Péter Szijjártó, «τα μέρη σημείωσαν τη θετική δυναμική του διαλόγου». Το Κίεβο απάντησε σε μια λίστα 11 σημείων που είχε παρουσιάσει η Βουδαπέστη και αναμένει την απάντηση της Ουγγαρίας.

Η έναρξη των επίσημων συνομιλιών μέσω μιας διακυβερνητικής διάσκεψης με την Ουκρανία θα αντιπροσώπευε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Για να συμβεί αυτό, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα λεγόμενο πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Οι 27 πρωτεύουσες παζαρεύουν αυτό το έγγραφο από τότε που τους το έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο. Μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο πάνε καλά, είπαν δύο από τους διπλωμάτες, και αναμένουν να σταλεί νέο προσχέδιο στους πρεσβευτές της ΕΕ τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να μπορέσουν να λύσουν τα πιο ακανθώδη ζητήματα.

Η Ουκρανία και οι υποστηρικτές της στην ΕΕ έχουν ζητήσει τη διεξαγωγή της διακυβερνητικής διάσκεψης μεταξύ Βρυξελλών και Κιέβου προτού η Ουγγαρία αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιουλίου.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν υπήρξε το μεγαλύτερο εσωτερικό εμπόδιο στη συνεχή υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία τα τελευταία δύο χρόνια. Πολλές φορές έχει απειλήσει να μπλοκάρει τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της ΕΕ για το Κίεβο, καθώς και για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πριν συμφωνήσει στο διαπραγματευτικό πλαίσιο, η Βουδαπέστη θέλει περισσότερες εγγυήσεις για τη βελτίωση της νομικής προστασίας των μειονοτήτων στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, η Ουγγαρία επιθυμεί μια επιτυχημένη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανέφεραν οι διπλωμάτες. Οι Βέλγοι, που έχουν επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία, προσπαθούν επίσης να πείσουν την Ουγγαρία ότι αυτό είναι και το πολιτικό τους συμφέρον, ειδικά καθώς η Ουγγαρία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μία από τις πολλές μεθόδους για να εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας αργότερα, εάν το ήθελε.

Εκπρόσωπος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ουγγαρίας στην ΕΕ είπε ότι η εστίαση της Ουγγαρίας είναι στο διαπραγματευτικό πλαίσιο. «Το πρώτο βήμα είναι να βρεθεί συναίνεση εκεί. Είναι πρόωρο να συζητηθούν οι ημερομηνίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης πριν από αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.