Σε αναστολή των τακτικών χειρουργείων από τις 27 Μαΐου προχωρούν και οι αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, μετά από ανάλογη απόφαση που έλαβαν οι αναισθησιολόγοι του Αγία Σοφία.

Όπως αναφέρουν διαπιστώνεται μια σταδιακά επιδεινούμενη υποστελέχωση σε γιατρούς αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων και ζητούν άμεση στελέχωση.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε στον ΣΚΑΪ ότι μέχρι τις 25 Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τους αναισθησιολόγους.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι τις επόμενες ημέρες οι γιατροί του Παίδων "Αγία Σοφία" δεν θα προχωρήσουν στην αναστολή από την 1η Ιουνίου των προγραμματισμένων χειρουργείων.

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι τις επόμενες ημέρες η απόφαση για αναστολή από την 1η Ιουνίου των προγραμματισμένων χειρουργείων στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία" θα ακυρωθεί» δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Υγείας.

«Έχουμε προκηρύξει θέσεις αναισθησιολόγων, έχουμε τρέξει τον διαγωνισμό και μέχρι 25 Μαΐου θα έχουμε το αποτέλεσμα, θα επανα-προκηρύξουμε επί τόπου όσες θέσεις μείνουν κενές, ενώ έχουν ενημερωθεί γιατροί», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Υπενθύμισε ότι και πριν από δυο μήνες υπήρχε μια αντίστοιχη ανακοίνωση από το Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, είχε παρέμβει και δεν εφαρμόστηκε η απόφαση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.