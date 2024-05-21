Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ από το βράδυ της Δευτέρας 20/5 με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δημοσιοποιήση βίντεο στο Truth Social, στο οποίο γίνεται αναφορά σε ένα «ενοποιημένο Ράιχ» ανάμεσα σε φανταστικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων που υμνούν τη νίκη του ρεπουμπλικανού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

«Τι θα συμβεί μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ; Τι να περιμένουμε για την Αμερική;», αναρωτιέται ο αφηγητής στο βίντεο των 30 δευτερολέπτων, που υποτίθεται πως παρουσιάζει πόσο καλά θα περνάνε οι Αμερικανοί, αν εκλεγεί πάλι πρόεδρος ο άνθρωπος που είναι κατηγορούμενος σε τέσσερις ποινικές υποθέσεις.

Οι εφημερίδες φέρουν τίτλους «Η οικονομία σε πλήρη ανάπτυξη!» ή ακόμα «Τα σύνορα είναι κλειστά» και μία κάνει αναφορά στη «δημιουργία ενός ενοποιημένου Ράιχ». Η λέξη «Ράιχ» χρησιμοποιείται εν γένει ως αναφορά στη ναζιστική Γερμανία. Στις εικόνες αυτές, που έχουν στο πίσω πλάνο θολά αποσπάσματα κειμένων που μοιάζουν με άρθρα εφημερίδων, γίνονται αναφορές και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Παρωδία του 'Αγών Μου' του Αδόλφου Χίτλερ το βίντεο Τραμπ»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παίζει. Λέει στην Αμερική ακριβώς αυτό που σκοπεύει να κάνει, αν ξαναπάρει την εξουσία: να διευθύνει ως δικτάτορας ένα 'ενοποιημένο Ράιχ'», έγραψε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας των Δημοκρατικών Τζέιμς Σίνγκερ, κατηγορώντας τον για «παρωδία του 'Αγών Μου'», του πολιτικού μανιφέστου του ναζί δικτάτορα Αδόλφου Χίτλερ, και ότι έχει «ανισόρροπη συμπεριφορά».

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Politico, ένα μέλος της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι δεν είδε τη λέξη «Ράιχ» πριν από τη δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει πει πρόσφατα ότι θα γίνει «δικτάτορας για μία ημέρα» σε περίπτωση που βγει πρόεδρος, ισχυρίζεται τακτικά ότι ο αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν δεν έχει καταφέρει να εμποδίσει τον αντισημιτισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα στο πλαίσιο του πολέμου που φέρνει αντιμέτωπους το Ισραήλ με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Όμως ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών επικρίνεται μερικές φορές για το γεγονός ότι καταφεύγει σε μια ρητορική που θυμίζει το ναζισμό, ιδιαίτερα όταν χαρακτηρίζει τους μετανάστες «παράσιτα» που «δηλητηριάζουν το αίμα» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

