Οι επισκέπτες στον ζωολογικό κήπο Bioparc της πόλης Βαλένθια της Ισπανίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά συγκινητικό θέαμα τους τελευταίους τρεις μήνες, με μια χιμπατζίνα που πενθεί για το νεκρό της μωρό και το κουβαλάει στην αγκαλιά της.

Η "Ναταλία" έχασε το μωρό της όταν αυτό ήταν λίγων μόνο ημερών. Έκτοτε αρνείται να το αποχωριστεί.

"Αυτή η συμπεριφορά έχει στο παρελθόν παρατηρηθεί στους χιμπατζήδες, όχι μόνο σε ζωολογικούς κήπους αλλά και στην άγρια φύση", δήλωσε στο Reuters ο Μιγκέλ Κασάρες, ο επικεφαλής του Bioparc.

Όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι χιμπατζήδες μπορούν να θρηνούν τους δικούς τους, αλλά αυτό που είναι ασυνήθιστο είναι το τόσο έντονο και με τόση διάρκεια πένθος.

Ωστόσο, ο Κασάρες λέει ότι το πένθος της Ναταλίας θα πρέπει να γίνει σεβαστό όπως ακριβώς και στους ανθρώπους: «Οι επισκέπτες μας, που αρχικά σοκάρονται από το θέαμα ενός νεκρού βρέφους χιμπατζή, αντιλαμβάνονται μόλις τους το εξηγήσουμε γιατί το αφήσαμε και γιατί το κρατάμε υπό παρακολούθηση».

Η Ναταλία είχε χάσει ένα μωρό και το 2018 και γι' αυτό τον λόγο παρακολουθείται τώρα στενά από ειδικούς.

Οι χιμπατζήδες συγκαταλέγονται στα πρωτεύοντα θηλαστικά που κινδυνεύουν περισσότερο με εξαφάνιση στην Αφρική, όπου ο πληθυσμός τους, που αριθμεί 100.000 με 200.000, υποφέρει από τη λαθροθηρία, την απώλεια του οικοτόπου τους και τις ασθένειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

