Η Άσμα αλ-Άσαντ, η σύζυγος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, διαγνώσθηκε με λευχαιμία, ανακοινώθηκε σήμερα από την προεδρία, σχεδόν πέντε χρόνια αφότου είχε ανακοινωθεί πως ανέρρωσε πλήρως από καρκίνο του μαστού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η 48χρονη Άσμα θα υποβληθεί σε πρωτόκολλο ειδικής θεραπευτικής αγωγής που απαιτεί την απομόνωσή της και ότι ως εκ τούτου θα απέχει από δημόσιες υποχρεώσεις.

Τον Αύγουστο του 2019, η Άσμα είχε ανακοινώσει πως ανέρρωσε πλήρως από καρκίνο του μαστού, για τον οποίο είχε πει πως διαγνώσθηκε σε πρώιμο στάδιο.

Αφότου η Συρία βυθίσθηκε στον πόλεμο το 2011, η γεννημένη στη Βρετανία πρώην τραπεζίτρια ανέλαβε το δημόσιο ρόλο να ηγείται φιλανθρωπικών προσπαθειών και να συναντάται με οικογένειες φονευθέντων στρατιωτών και ως εκ τούτου έχει επίσης γίνει μισητή από την αντιπολίτευση.

Είναι επικεφαλής του Syria Trust for Development (Συριακό Καταπίστευμα για την Ανάπτυξη), μιας μεγάλης μη κυβερνητικής οργάνωσης που λειτουργεί σαν ομπρέλα για πολλές από τις επιχειρήσεις αρωγής και ανάπτυξης στη Συρία.

Πέρυσι είχε συνοδεύσει το σύζυγό της, τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, σε επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πρώτο γνωστό επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό μαζί του μετά το 2011.

Συναντήθηκε με την σεΐχα Φάτιμα μπιντ Μουμπάρακ, τη μητέρα του προέδρου των Εμιράτων, στη διάρκεια ενός ταξιδιού που θεωρήθηκε δημόσια ένδειξη του αυξανόμενου ρόλου της στις δημόσιες υποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

