ΤτΕ: Αυξήθηκε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Kατά 253 εκατ. ευρώ διευρύνθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 4,2 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,7% ( 11,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,9% (αύξηση 1,5% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 9,0%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αύξηση κατά 3,0% (11,0% και 3,9% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Αντιθέτως, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης τόσο του ταξιδιωτικού ισοζυγίου όσο και του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών περιορίστηκε. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 24,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 28,2%..

Το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το α΄ τρίμηνο του 2023, και διαμορφώθηκε σε 424,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό, υπερδιπλασιάστηκε, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023, και διαμορφώθηκε σε 4,6 δισεκ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν ροές ύψους 443,3 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, καταγράφηκαν ροές ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά στο μεγαλύτερο βαθμό την άνοδο κατά 3,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 2,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 968,0 εκατ. ευρώ).

