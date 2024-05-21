«Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ στη συγκέντρωση εργατικών σωματείων και άλλων φορέων της Μεσσηνίας έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου διεξάγεται η δίκη για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο, επιβεβαιώνει ότι στόχος είναι η συγκάλυψη των τεράστιων ευθυνών του κράτους, της FRONTEX και της ίδιας της ΕΕ για το ναυάγιο και την επιχειρησιακή διαχείρισή του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό διαδηλωτών και την προσαγωγή τριών, ανάμεσά τους και του Νίκου Κουτουμάνου, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και περιφερειακού συμβούλου Πελοποννήσου. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει το λαό να διεκδικεί την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και των πραγματικών ενόχων κι αυτού του εγκλήματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.