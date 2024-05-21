Σε ποινή φυλάκισης 6 και 7 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Ρόδου οι δύο Σουηδοί τουρίστες, οι οποίοι προσπάθησαν να αφαιρέσουν την ελληνική σημαία από το κτίριο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας του νησιού.

Οι δύο 19χρονοι καταδικάστηκαν με το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας για προσβολή συμβόλων ιδιαίτερης εθνικής σημασίας.

