Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στις Κάννες, στην πρεμιέρα της ταινίας του Κέβιν Κόστνερ (Kevin Costner) «Horizon: An American Saga».

Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο τον διάσημο ηθοποιό και σκηνοθέτη για 7 ολόκληρα λεπτά, φωνάζοντας μάλιστα ρυθμικά το όνομά του. Ο 69χρονος σήμερα σταρ του «Ρομπέν των Δασών» και του «Σωματοφύλακα» δεν περίμενε τόσο θερμή υποδοχή και – εμφανώς συγκινημένος – ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει.

Kevin Costner gets teary-eyed during the standing ovation for his film “Horizon: An American Saga” at Cannes. pic.twitter.com/ddOxeGUprm — Variety (@Variety) May 19, 2024

«Λυπάμαι που έπρεπε να χειροκροτήσετε τόσο πολύ για να καταλάβω ότι πρέπει να μιλήσω», είπε βουρκωμένος ο Κόστνερ, ο οποίος συνοδευόταν από 5 από τα 7 παιδιά του

«Τόσο καλοί άνθρωποι. Μια τόσο καλή στιγμή, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους ηθοποιούς που ήρθαν μαζί μου, για τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα και συνέχισαν να δουλεύουν. Δεν υπάρχει άλλο μέρος σαν αυτό εδώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, ούτε και τα παιδιά μου θα το ξεχάσουν» .

Η ταινία «Horizon: An American Saga» αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα του ηθοποιού - Ο ίδιος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην ταινία, της οποίας είναι επίσης παραγωγός και συν-σεναριογράφος.

Η παραγωγή της ταινίας έφτασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια και ο ίδιος υποθήκευσε το σπίτι και το ράντσο του στην Σάντα Μπάρμπαρα για να πληρώσει το κόστος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.