Η Μαντόνα απέτισε φόρο τιμής σε μια γυναίκα που την εμπνέει εδώ και δεκαετίες. Η τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε την περιοδεία της «The Celebration Tour» στη Βραζιλία, ταξίδεψε στο Μεξικό για να τιμήσει τη Frida Kahlo.

«Ένα όμορφο σουβενίρ - επίσκεψη στο οικογενειακό σπίτι της αιώνιας μούσας μου - της Frida Kahlo, στην Πόλη του Μεξικού», έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 65χρονη «βασίλισσα της ποπ».

«Για μένα ήταν μαγικό να δοκιμάζω τα ρούχα και τα κοσμήματά της, να διαβάζω τα ημερολόγια και τα γράμματά της και να κοιτάζω φωτογραφίες που δεν είχα ξαναδεί».

Στις φωτογραφίες που «ανέβασε» η τραγουδίστρια, τη βλέπουμε να φοράει ένα λευκό φόρεμα με πολύχρωμα λουλούδια, κεντημένα στο μπούστο.

Η Φρίντα Κάλο γεννήθηκε στο Coyoacan, ένα προάστιο της Πόλης του Μεξικού, τον Ιούλιο του 1907. Τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η νεαρή κοπέλα θα γίνει μία από της σπουδαιότερες ζωγράφους και ποπ είδωλο, της οποίας οι πίνακες θα εκθέτονταν στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Ούτε φυσικά ότι θα ζήσει έναν παθιασμένο και θλιβερό γάμο με τον διάσημο ζωγράφο και «γυναικά», Ντιέγκο Ριβέρα, που έγινε γνωστός κυρίως για τις μεγάλες τοιχογραφίες του.

Το 1925, η 18χρονη Φρίντα Κάλο επέστρεφε από το σχολείο, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το λεωφορείο της, σκοτώνοντας πολλούς επιβάτες και τραυματίζοντας σοβαρά την ίδια. Αυτό το ατύχημα σημάδεψε τη ζωή της Φρίντα, που ήδη ταλαιπωρημένη πολλά χρόνια από την πολιομυελίτιδα, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε δεκάδες επεμβάσεις, να εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει γιατρός και να καθηλωθεί στο κρεβάτι.

Με την τέχνη της εξερεύνησε ζητήματα, όπως είναι η ταυτότητα, το φύλο, οι κοινωνικές τάξεις, η φυλή, η αποικιοκρατία και πολλά άλλα ζητήματα που μάς απασχολούν μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, με τη ζωή της αμφισβήτησε τα στερεότυπα και τα «πρέπει» της εποχής και έζησε ελεύθερη, χωρίς συμβιβασμούς, μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής της.

