Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να στοχεύει στην εξολόθρευση της Χαμάς. Ωστόσο, «δεν είναι καθόλου βέβαιο πως η ασφάλεια της χώρας μπορεί να επιτευχθεί με τους σφοδρούς βομβαρδισμούς της Λωρίδας της Γάζας», σχολιάζει η εφημερίδα του Βερολίνου tageszeitung. «Οι Η.Π.Α. συγκρατούν κι εκείνες το Ισραήλ και απαιτούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα, στην περίπτωση που το Ισραήλ πράγματι καταστρέψει τη Χαμάς».



Όμως «η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει κανένα τέτοιο όραμα, ούτε για τους ομήρους. Παραβλέπει πως το ζήτημα των ομήρων είναι υπαρξιακό για δύο λόγους: επειδή αφορά μεν τις ζωές των ομήρων - αλλά και το ερώτημα τι είδους χώρα θα είναι το Ισραήλ στο μέλλον. Μία χώρα που έσωσε τους ομήρους ή μία χώρα που τους εγκατέλειψε αυτούς και τις οικογένειές τους; Εάν φτάσει η κατάσταση στη δεύτερη περίπτωση, τότε η χώρα ενδέχεται να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά».



Από την πλευρά της η Handelsblatt υπογραμμίζει πως «είναι σημαντικό να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι απώλειες αμάχων - όπως και να αποφεύγονται οι στρατιωτικές επεμβάσεις σε περίπτωση αμφιβολίας», προσθέτοντας πως εάν η ισραηλινή κυβέρνηση αντιδράσει με εντελώς δυσανάλογο τρόπο, «τότε θα βλάψει τα ίδια τα πολιτικά της συμφέροντα».



Όσο για το μεταπολεμικό αύριο, η γερμανική εφημερίδα εκτιμά πως «το Ισραήλ μπορεί να καταπολεμήσει μακροπρόθεσμα το μίσος και τον αντισημιτικό ισλαμισμό, μονάχα εάν κερδίσει τις μετριοπαθείς φωνές που υπάρχουν στις μουσουλμανικές κοινωνίες. Και είναι ακριβώς αυτές οι φωνές που το Ισραήλ θα χάσει, εάν προβεί σε υπερβολικά αντίποινα».



Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

