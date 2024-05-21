

Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού επιστρέφει, πανέτοιμο να μας χαρίσει αξέχαστες στιγμές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας! Από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τον Οκτώβριο και για περισσότερες από 50 βραδιές, ο λόφος του Λυκαβηττού θα γεμίσει με ήχους και μελωδίες από μεγάλα ονόματα της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, αλλά και με κορυφαία θεάματα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Φέρνοντας μαζί τους ενέργεια και πάθος για να δημιουργήσουν βραδιές γεμάτες συναίσθημα, όσοι βρεθούν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού θα ενωθούν με το κοινό και μαζί θα δημιουργήσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις σε ένα από τα πιο όμορφα και εμβληματικά σημεία της πόλης, μετατρέποντας την κάθε βραδιά μας σε μια μοναδική εμπειρία.

Τετάρτη 22 Μαΐου

Στην πρώτη ολοκληρωμένη σεζόν της νέας εποχής του Λυκαβηττού, το πρόγραμμα που επιμελείται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ανοίγει την Τετάρτη 22 Μαΐου με δυνατά vibes μελωδικής techno σε συνδυασμό με φαντασμαγορικά visuals. Οι Mathame, το techno ντουέτο των Ιταλών αδελφών Matteo και Amedeo Giovanelli που θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα acts της παγκόσμιας χορευτικής μουσικής, στήνουν ένα θεαματικό AV show, με guests τους Lyke και SONA. Συνέχεια το Σάββατο 25 Μαΐου με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος, πιο ετοιμόλογος και πιο ετοιμοπόλεμος από ποτέ, θα γιορτάσει τα 10 χρόνια παρουσίας του στο stand-up comedy παρέα με πολλούς καλεσμένους.

Τρίτη 28 Μαΐου

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές αλλά και σημαντικότερες προσωπικότητες της rock και metal μουσικής των τελευταίων τριάντα ετών, ο Corey Taylor, έρχεται στον Λυκαβηττό την Τρίτη 28 Μαΐου με τις μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του, τόσο ως τραγουδιστής και ηγέτης των Slipknot και των Stone Sour, όσο και ως σόλο καλλιτέχνης.

Σάββατο 1 Ιουνίου

Το Σάββατο 1 Ιουνίου οι Adriatique ανεβαίνουν στα decks και ο λόφος μεταμορφώνεται σε απέραντο dancefloor. Οι κατά κόσμον Adrian Shala και Adrian Schweizer, το επιτυχημένο δίδυμο από την Ελβετία που έχει καταπλήξει τους φαν της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής παγκοσμίως, θα μας χαρίσει ένα μοναδικής αισθητικής extended set μαζί με τους Echonomist, Nick Jojo και Human Rias.

Δευτέρα 3 Ιουνίου

Ένα από τα πιο συγκινητικά βράδια του φετινού καλοκαιριού στον Λυκαβηττό θα είναι εκείνο της Δευτέρας 3 Ιουνίου. Φίλοι, συνοδοιπόροι και συνεργάτες του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ανάμεσά τους οι Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Κότσιρας, Δήμητρα Παπίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Διονύσης Τσακνής και πολλοί ακόμα, θα θυμηθούν και θα τιμήσουν τον δημιουργό που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό ροκ μέσα από τη συναυλία-αφιέρωμα με τίτλο «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».

Παρασκευή 7, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου

Τριπλό ραντεβού με το πιστό κοινό του δίνει ο μοναδικός Θανάσης Παπακωνσταντίνου, καθώς η καλοκαιρινή του περιοδεία, στην οποία συμμετέχουν και οι Μάρθα Φριντζήλα, Γιάννης Λίταινας, Αλέξανδρος Κτιστάκης, κάνει στάση στη σκηνή του Λυκαβηττού την Παρασκευή 7, το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου, σε ένα εκρηκτικό τριήμερο που σίγουρα θα αφήσει ιστορία.

Δευτέρα 10 Ιουνίου

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου ο Μάριος Φραγκούλης και η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζουν «Της αγάπης παραμύθια» στην πρώτη τους συνάντηση επί σκηνής. Οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές, συνοδευόμενοι από δεξιοτέχνες σολίστες μουσικούς, θα ερμηνεύσουν τραγούδια-σταθμούς από τη δισκογραφία τους αλλά και κορυφαία τραγούδια μεγάλων συνθετών και ερμηνευτών.

Παρασκευή 14 Ιουνίου

Ήταν καλοκαίρι του 2004 όταν οι Archive βρέθηκαν για πρώτη φορά στο θέατρο του Λυκαβηττού. Φέτος, 20 χρόνια μετά, οι πρωταγωνιστές και πρωτοπόροι του progressive rock επιστρέφουν στον λόφο την Παρασκευή 14 Ιουνίου για να ξυπνήσουν αναμνήσεις, αλλά και να δημιουργήσουν νέες.

Τετάρτη 19 Ιουνίου

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ράπερς, ο Εισβολέας, θα γιορτάσει τα 25 χρόνια παρουσίας του στη μουσική, με φουλ μπάντα και με τη γνώριμη ξεσηκωτική του ενέργεια, σε ένα επετειακό live όπου η ραπ παντρεύεται με το ρεμπέτικο, τα μπλουζ και τις μουσικές της Μεσογείου.

Παρασκευή 21 Ιουνίου

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου έρχεται το Queen Symphonic, μια συναυλία-γιορτή με τις πιο εμβληματικές επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος των Queen, ερμηνευμένες από τους τραγουδιστές-πρωταγωνιστές του ροκ μιούζικαλ «We Will Rock You» που παρουσιάζεται στο West End του Λονδίνου.

Τρίτη 25 Ιουνίου

Την Τρίτη 25 Ιουνίου ξεκινούν τα συνολικά δεκατρία Rockwave Nights στην κορυφή του Λυκαβηττού. Η αρχή γίνεται με τον βιρτουόζο βιολονίστα Ara Malikian που μας προσκαλεί σε ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι όπου οι κλασικές μουσικές δομές ενώνονται με μεσογειακούς ήχους και οι αρμένικες λαϊκές μελωδίες παίρνουν ισχυρές δόσεις ροκ και ποπ ηχοχρώματος.

Τετάρτη 26 Ιουνίου

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου ακολουθεί ο Γιάννης Αγγελάκας και οι 100°C με την «Ηλεκτρική Καρέκλα», μια μουσική εμπειρία όπου θα παρουσιαστούν τραγούδια από όλη την πορεία του, καθώς και soundtrack που έχει γράψει για ταινίες ερμηνευμένα με διαφορετική προσέγγιση.

Πέμπτη 27 Ιουνίου

Οι ακμαίοι και ανθεκτικοί στον χρόνο Πυξ Λαξ έρχονται την Πέμπτη 27 Ιουνίου για μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους, «ντυμένες» με τις αναμνήσεις που έχτισαν στο ιστορικό αυτό θέατρο.

Παρασκευή 28 Ιουνίου

Δυναμική συνέχεια για τα Rockwave Nights με εγχώρια συγκροτήματα που έχουν λείψει από το κοινό. Οι Raining Pleasure, η κορυφαία ελληνική αγγλόφωνη μπάντα, επανενώνονται την Παρασκευή 28 Ιουνίου για να ξαναπιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησαν, για να ξανασυναντηθούν με παλιούς φαν αλλά και να γνωριστούν με ένα κοινό που δεν είχε έως τώρα την ευκαιρία να τους απολαύσει ζωντανά.

Σάββατο 29 Ιουνίου

Το επόμενο βράδυ, Σάββατο 29 Ιουνίου, τα ηνία παίρνουν οι Rotting Christ, τo μεγαλύτερο ελληνικό metal συγκρότημα, που ανεβαίνουν για πρώτη φορά στον Λυκαβηττό και γιορτάζουν τα 35 χρόνια μουσικής πορείας με ένα ξεχωριστό show που ετοίμασαν αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο live.

Κυριακή 30 Ιουνίου

Οι Χατ Τρικ έρχονται με φόρα από τη Θεσσαλονίκη και υπόσχονται μια πρωτόγνωρη ροκ εν ρολ εμπειρία σε μία και μοναδική συναυλία την Κυριακή 30 Ιουνίου.

Δευτέρα 1η Ιουλίου

Τη Δευτέρα 1η Ιουλίου ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συναντά ξανά την ιστορική μπάντα του και μαζί στήνουν μια ηλεκτρική γιορτή γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές και ευρηματικό αυτοσχεδιασμό.

Τρίτη 2 Ιουλίου, Τετάρτη 3 Ιουλίου, Πέμπτη 4 Ιουλίου

Με ένα λαμπερό χορευτικό πάρτι γεμάτο πολύχρωμα pop beats έρχεται την Τρίτη 2 Ιουλίου ο εκθαμβωτικός showman MIKA, ενώ την Τετάρτη 3 Ιουλίου οι σημαντικότεροι Σουηδοί εκφραστές του progressive metal, ΟPETH, θα μοιραστούν τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού με τους πρωτοπόρους του σύγχρονου progressive, Leprous, σε μια ψυχεδελική εμφάνιση. Το πρώτο μέρος των Rockwave Nights ολοκληρώνεται την Πέμπτη 4 Ιουλίου με τον Pan Pan και τον Years Of Youth σε μία «ηλεκτρονική ουτοπία», ένα show που θα μοιάζει με ένα γράμμα αγάπης προς την Αθήνα από τον πιο χαρακτηριστικό της λόφο.

Παρασκευή 5 Ιουλίου

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα ανηφορίζει στο θέατρο με μια συναρπαστική παρέα: μάγοι, ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, ακροβάτες, καλλιτέχνες του δρόμου και φυσικά οι δεξιοτέχνες μουσικοί-σταθεροί της συνοδοιπόροι τη συνοδεύουν στο «Carousel της Ευανθίας», σε μια βραδιά με ρομαντική διάθεση άλλης εποχής.

Κυριακή 7 και Δευτέρα 8 Ιουλίου

Το υπερθέαμα «The Wall - Pink Floyd's Rock Opera» έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου. Σημαντικοί μουσικοί της ροκ, σπουδαίοι τραγουδιστές που έχουν την υποστήριξη του θρυλικού συγκροτήματος και χορευτές σολίστες του σύγχρονου χορού, συνθέτουν μία παράσταση που συνδυάζει μουσικές των Pink Floyd, χορό, τραγούδι, αλλά και προβολές αρχειακού υλικού από την ομότιτλη κινηματογραφική ταινία του Άλαν Πάρκερ (1979).

Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Ιουλίου

Ο Χανς Ζίμμερ και ο Τζον Γουίλιαμς, δύο τιτάνες της κινηματογραφικής μουσικής, θα ηχήσουν στον Λυκαβηττό σε μια συναυλία με τα καλύτερα soundtracks όλων των εποχών. Μουσικές που αγαπήσαμε, εξαιρετικοί φωτισμοί και προβολές στήνουν το υψηλών προδιαγραφών show «The Music of Hans Zimmer VS John Williams» που θα απολαύσουμε για δύο βραδιές, την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Ιουλίου.

Παρασκευή 12 Ιουλίου και Σάββατο 13 Ιουλίου

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου ο χαρισματικός Asaf Avidan με την ιδιαίτερη φωνή και την τρομερή θεατρικότητα έρχεται με την Ichnology Solo Tour του, ενώ ο Jacob Collier, ο «πολύχρωμος Mozart της Gen Z», όπως χαρακτηρίστηκε από τους New York Times, ανεβαίνει στη σκηνή του Λυκαβηττού το Σάββατο 13 Ιουλίου.

Κυριακή 14 Ιουλίου

Οι Fever Ray, η μπάντα που αποθεώνει το γκροτέσκο κάνοντάς το ακαταμάχητα γοητευτικό, έρχονται την Κυριακή 14 Ιουλίου με μια μοναδική ζωντανή μουσική παράσταση που αποδεικνύει ότι η μουσική τόλμη και φαντασία δεν έχουν όρια.

Δευτέρα 15 Ιουλίου και Τρίτη 16 Ιουλίου

Ακολουθούν δύο ακόμα νύχτες στο πλαίσιο του Rockwave: τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, οι Pink Martini με τη σαγηνευτική China Forbes στα φωνητικά κερνούν το αγαπημένο τους ελληνικό κοινό ένα μεθυστικό κοκτέιλ από κλασικούς ήχους, λάτιν, παραδοσιακή ποπ και τζαζ μελωδίες, ενώ την Τρίτη 16 Ιουλίου η Γαλλίδα ντίβα της σόουλ Imany και το Voodoo Cello, το άλμπουμ που από τη σύλληψη μέχρι την εκτέλεση φέρει αποκλειστικά την προσωπική της σφραγίδα, στήνουν έναν συγκλονιστικό διάλογο ανάμεσα σε μια μοναδική φωνή και οκτώ τσελίστες.

Παρασκευή 19 Ιουλίου

Συνέχεια με Game of Thrones, Lord of the Rings & The Hobbit: οι τρεις αυτές επικές ιστορίες-παραγωγές της μικρής και της μεγάλης οθόνης θα ζωντανέψουν την Παρασκευή 19 Ιουλίου σε μια εντυπωσιακή συναυλία με προβολές, ειδικά εφέ, εντυπωσιακούς φωτισμούς και τα πασίγνωστα scores ερμηνευμένα από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.

Κυριακή 21 Ιουλίου

Την Κυριακή 21 Ιουλίου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζει μια αναδρομή στην εβδομηντάχρονη πορεία της, έναν φόρο τιμής στους δημιουργούς της, στους σπουδαίους μουσικούς που την υπηρέτησαν, καθώς και στους συνθέτες, ενορχηστρωτές, τραγουδιστές, ηθοποιούς και σολίστ που την τίμησαν με την συνεργασία τους.

Δευτέρα 22 Ιουλίου

Η «Λίμνη των Κύκνων» με την αριστουργηματική μουσική του Τσαϊκόφσκι, ένα από τα καλύτερα και τα πιο δημοφιλή μπαλέτα όλων των εποχών, έρχεται τη Δευτέρα 22 Ιουλίου με μια παράσταση-παραμυθένιο θέαμα με πρωταγωνιστές δύο μεγάλα ονόματα του χορού, τους Πρώτους Χορευτές του Κρατικού Μπαλέτου του Βερολίνου Iana Salenko και Dinu Tamazlacaru, καθώς και το Romae Capital Ballet.

Τετάρτη 24 Ιουλίου

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου ακολουθεί «Η κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Μάνο Ελευθερίου», μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον σπουδαίο ποιητή και στιχουργό Μάνο Ελευθερίου, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Μίλτου Πασχαλίδη και του Γιάννη Κότσιρα και τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών.

Πέμπτη 1η Αυγούστου

Το πρώτο μέρος του προγράμματος του Λυκαβηττού ολοκληρώνεται φιλοξενώντας την τελευταία, πολυαναμενόμενη συναυλία των Rockwave Nights: 21 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στην κορυφή του Λυκαβηττού, οι Placebo, το γκρουπ που το ελληνικό κοινό αγαπά όσο λίγα, επιστρέφει την Πέμπτη 1η Αυγούστου απλώνοντας ξανά το μοναδικό «Placebo Effect» τους στον ορίζοντα της πόλης.

