Δεν ήταν και η καλύτερη εμπειρία για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου η παρουσία του στην Θεσσαλονίκη για να βρεθεί κοντά στον γιο του και προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου και να τον στηρίξει ενόψει του μεγάλου αγώνα με τον Αρη.

Τουλάχιστον, σύμφωνα με τις δηλώσεις που φέρεται να έκανε στα ΜΜΕ της Ρουμανίας ο 78χρονος τεχνικός και τις παρουσίασε η ιστοσελίδα «digisport», λίγη ώρα μετά την επιστροφή στην πατρίδα του, το πρωί της Δευτέρας.

«Μας απομόνωσαν σε γυάλινο κλουβί»

Ο πολύπειρος προπονητής και πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, δεν αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με αφορμή το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του γιου του και της ομάδας του απέναντι στον Άρη.

Τη Δευτέρα ο μπαμπάς Λουτσέσκου επέστρεψε στη Ρουμανία και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «digisport», στις δηλώσεις που έκανε στα μέσα της πατρίδας του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «με ανάγκασαν να παρακολουθήσω τον αγώνα από ένα γυάλινο κλουβί».

Λόγω της μεγάλης αντιπαλότητας που υπάρχει, αλλά και των επεισοδίων στο παρελθόν, τα ντέρμπι στην Ελλάδα δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας», είπε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο «Il Luce» διηγήθηκε τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αναγκάστηκε να παρακολουθήσει το ντέρμπι της Κυριακής (19/5), Άρης-ΠΑΟΚ, που έκρινε τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα.

«Δεν μπορούσα να πάω κανονικά στο γήπεδο, επειδή το παιχνίδι διεξαγόταν στην έδρα της αντίπαλης ομάδας. Μπήκαμε σε ένα μικρό λεωφορείο του συλλόγου, μας πήραν και μας απομόνωσαν σε ένα "γυάλινο μπουθ", σα να ήμουν σε κλουβί, δεν μπορούσες καν να αναπνεύσεις.

Κοιτάξτε πόσο μακριά οδηγεί το πάθος, ακόμα και στο σημείο της αφιλοξενίας. Αλλά η νίκη ήταν τεράστια. Ο κόσμος πανηγύρισε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 40.000 οπαδοί.

Ξαναζούσα τις στιγμές όπως τις έζησα στον πάγκο. Συγκίνηση, συναισθήματα έντονα, εναλλαγές στο σκορ. Μετά τον αγώνα ευχαρίστησα τον Ραζβάν που με έδωσε την ευκαιρία να ξαναζήσω τις εξαιρετικές στιγμές που έζησα σε όλη μου την καριέρα.

Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να φανταστώ ότι αφήνω το ποδόσφαιρο, έχω ακόμη κάτι να κάνω. Θα πάω να τον δω. Είναι πολύ ευχάριστο. Είναι ένας θρύλος, θα μείνει στην ιστορία για πολύ καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

