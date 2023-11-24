Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς απελευθερώνει τους πρώτους ομήρους

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από την στιγμή που η Χαμάς παραδίδει στον Ερυθρό Σταυρό τους πρώτους ομήρους

χαμας

Βίντεο από την στιγμή που η Χαμάς φαίνεται να παραδίδει στον Ερυθρό Σταυρό τους πρώτους ομήρους από την σημερινή πρώτη ανταλλαγή μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι 24 όμηροι αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι από τη Χαμάς έπειτα από 49 ημέρες αιχμαλωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: όμηροι Χαμάς Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark