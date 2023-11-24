Βίντεο από την στιγμή που η Χαμάς φαίνεται να παραδίδει στον Ερυθρό Σταυρό τους πρώτους ομήρους από την σημερινή πρώτη ανταλλαγή μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

📹 متابعة صفا| جانب من تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال pic.twitter.com/s2dRLO9rtz November 24, 2023

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι 24 όμηροι αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι από τη Χαμάς έπειτα από 49 ημέρες αιχμαλωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.