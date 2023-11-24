Ο Μακρόν δηλώνει «αποφασιστικότητα» να επιτύχει απελευθέρωση Γάλλων ομήρων

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς, διαβεβαιώνοντας τις οικογένειες των Γάλλων απαχθέντων για την "αποφασιστικότητά" του να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους, καθώς κανένας Γάλλος δεν περιλαμβάνεται στην πρώτη ομάδα που απελευθερώθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

"Χαιρετίζω την απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδας ομήρων. Ιδιαίτερες σκέψεις για τους Γάλλους ομήρους και τις οικογένειές τους. Μπορούν να υπολογίζουν στην αποφασιστικότητά μας", έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα Χ. "Συνεχίζουμε να κινητοποιούμαστε στο πλευρό των διαμεσολαβητών για να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση όλων", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.