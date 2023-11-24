Γάζα: 137 φορτηγά μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια

Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας επέτρεψε στον ΟΗΕ να «αυξήσει» τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Συνολικά, 137 φορτηγά παρέδωσαν ήδη το φορτίο τους στο σημείο υποδοχής που διαχειρίζεται η υπηρεσία του ΟΗΕ που είναι αρμόδια για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων (UNRWA/OCHA), η οποία χαιρετίζει το εγχείρημα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η παράδοση αυτή αποτελεί "τη μεγαλύτερη αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια" από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, προσθέτει η OCHA. Διευκρινίζει ότι 129.000 λίτρα καυσίμων πέρασαν επίσης τα σύνορα προς τη Λωρίδα της Γάζας και ότι 21 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση απομακρύνθηκαν από το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

"Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βοηθήθηκαν με τρόφιμα, νερό, ιατρικό υλικό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης", προσθέτει.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ υπόσχεται να εργαστεί για να "συνεχίσει να αυξάνει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις εντός των προσεχών ημερών προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων όλης της Γάζας".

Εδώ και εβδομάδες, ο ΟΗΕ, μη κυβερνητικές οργανώσεις και πολλές ξένες κυβερνήσεις δεν σταματούσαν να ζητούν παύση των εχθροπραξιών ή μια εκεχειρία, κυρίως για να μεταφερθεί η επείγουσα βοήθεια στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας που αγωνίζεται να επιβιώσει σε συνθήκες ανθρωπιστικής καταστροφής.

Ο ΟΗΕ χαιρέτισε επίσης με ανακοίνωσή του την απελευθέρωση σήμερα 24 ομήρων και "επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων".

Πηγή: skai.gr

