Οι πρώτοι 24 όμηροι αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι από τη Χαμάς έπειτα από 49 ημέρες αιχμαλωσίας, δημιουργώντας νέα δεδομένα στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς μετά την συμφωνία για εκεχειρία και την απελευθέρωση ομήρων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δεκατρείς Ισραηλινοί όμηροι - ανάμεσά τους 4 παιδιά και 6 ηλικιωμένες γυναίκες απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς και και έφτασαν στο Ισραήλ μεταφέρονται με ελικόπτερο και οδικώς σε νοσοκομεία προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις πριν επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Την ίδια στιγμή 39 Παλαιστίνιοι – 24 γυναίκες και 15 παιδιά, που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές – απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων προκαλώντας πανηγυρισμούς στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, 11 Ταϊλανδοί όμηροι απελευθερώθηκαν σε μια ξεχωριστή συμφωνία.

«Ο ισραηλινός Στρατός, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και η υγειονομική περίθαλψη είναι έτοιμες να συνεχίσουν να δέχονται επιπλέον ομήρους σύμφωνα με τη συμφωνία, παράλληλα με την προετοιμασία του Ισραηλινού Στρατού να συνεχίσει να επιχειρεί στη Λωρίδα της Γάζας» επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους οι IDF καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεχιστεί η ανταλλαγή ομήρων αν και όπως προειδοποιούν οι IDF η εφαρμογή της συμφωνίας θα είναι περίπλοκη και «τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι να τελειώσει».

«Οι μέρες μπροστά μας θα είναι περίπλοκες, τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι να τελειώσει. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι τονίζοντας ότι οι 24 όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα, μεταξύ των οποίων 13 Ισραηλινοί πολίτες, είναι «μια μεγάλη ανακούφιση», αλλά «οι καρδιές μας είναι με τους ομήρους που κρατούνται ακόμα στη Γάζα».

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει την απελευθέρωση τουλάχιστον 50 ομήρων με αντάλλαγμα 150 κρατούμενους σε διάστημα 4 ημερών.

Οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκαν ως:

Οικογένεια Asher:

Doron Katz-Asher (34)

Raz Asher (4)

Aviv Asher (2)

Οικογένεια Aloni:

Danielle Aloni (45)

Emilia Aloni (5)

Οικογένεια Munder:

Ruth Munder (78)

Keren Munder (54)

Ohad Munder (9)

-Adina Moshe (72)

-Chana Katzir (76)

-Margalit Mozes (77)

-Chana Peri (79)

-Yaffa Adar (85)

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά την απελευθέρωση των ομήρων ήταν συγκλονιστικές με τους συγγενείς τους να αναμένουν με μεγάλη αγωνία την στιγμή που θα αγκαλιάσουν ξανά τους αγαπημένους τους. Οι συγγενείς των ομήρων δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε διαμορφώσει από το πρωί ειδικούς χώρους, που θα αποτελούσαν τον πρώτο σταθμό των ομήρων με ρούχα, φαγητά και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά.

Video of the one of the Israeli hostages pic.twitter.com/JYsOoJ68g1 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 24, 2023

Η στιγμή που οι απελευθερωμένοι όμηροι της Χαμάς εισέρχονται στο ισραηλινό έδαφος

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους»

«Δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πολέμου και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αμέσως μετά την απελευθέρωση των 24 ομήρων.

«Μόλις ολοκληρώσαμε την επιστροφή των πρώτων ομήρων: των παιδιών, των μητέρων τους και επιπλέον γυναικών. Κάθε ένας από αυτούς είναι ένας ολόκληρος κόσμος», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και πρόσθεσε:

«Αλλά τονίζω σε εσάς, τις οικογένειες, και σε εσάς, πολίτες του Ισραήλ: δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πολέμου και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου» κατέληξε.

Την ίδια υπόσχεση έδωσε και ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν δεν δηλώσεις του

Η σημερινή ημέρα ήταν προϊόν «πολλής σκληρής δουλειάς και εβδομάδων προσωπικής δέσμευσης» τόνισε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και οι ομάδες του εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων από τότε που αιχμαλωτίστηκαν για πρώτη φορά.

«Αναμένουμε να απελευθερωθούν περισσότεροι όμηροι αύριο. Και περισσότεροι την επόμενη μέρα, και περισσότεροι την επόμενη μέρα. Τις επόμενες μέρες αναμένουμε ότι δεκάδες όμηροι θα επιστραφούν στις οικογένειές τους» υπογράμμισε λέγοντας ότι «δεν θα σταματήσει» μέχρι να έρθουν στο σπίτι όλοι οι εναπομείναντες όμηροι στη Γάζα.

Πανηγυρισμοί στην Δυτική Όχθη για τους 39 Παλαιστίνιους

Την ίδια ώρα, στη Δυτική Όχθη ξεκίνησαν πανηγυρισμοί μετά την απελευθέρωση των 39 Παλαιστινίων κρατουμένων γυναικών και παιδιών από τις ισραηλινές φυλακές.

Συνολικά 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – 24 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που καταδικάστηκαν για απόπειρα δολοφονίας και επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων, και 15 έφηβοι φυλακισμένοι για αδικήματα όπως το ότι πετούσαν πέτρες– αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ απόψε. Κάποιοι δεν είχαν δει τις οικογένειές τους για πολλά χρόνια.

Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, πριν απελευθερωθούν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, η ισραηλινή αστυνομία έκανε έφοδο στα σπίτια των οικογενειών τους στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες.

📷متابعة صفا| اللحظات الأولى لخروج الأسرى من حافلات الصليب الأحمر. pic.twitter.com/oETQAhpp8a — وكالة صفا (@SafaPs) November 24, 2023

137 φορτηγά μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια

Παράλληλα, η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας επέτρεψε στον ΟΗΕ να «αυξήσει» τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Συνολικά, 137 φορτηγά παρέδωσαν ήδη το φορτίο τους στο σημείο υποδοχής που διαχειρίζεται η υπηρεσία του ΟΗΕ που είναι αρμόδια για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων (UNRWA/OCHA), η οποία χαιρετίζει το εγχείρημα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η παράδοση αυτή αποτελεί "τη μεγαλύτερη αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια" από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, προσθέτει η OCHA. Διευκρινίζει ότι 129.000 λίτρα καυσίμων πέρασαν επίσης τα σύνορα προς τη Λωρίδα της Γάζας και ότι 21 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση απομακρύνθηκαν από το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.