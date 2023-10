IDF: Κατηγορεί την Ισλαμική Τζιχάντ για το μακελειό, με βίντεο και υποκλαπείσα συνομιλία στελεχών της Χαμάς

Your browser does not support the audio element.

Στη συνομιλία τα φερόμενα στελέχη της Χαμάς συζητούν για τη ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ που έπεσε στο νοσοκομείο της Γάζας Αλ-Αχλί

Τηλεφώνημα μεταξύ δύο φερόμενων στελεχών της Χαμάς που έχει υποκλαπεί, έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός (IDF). Στην ηχογράφηση τα φερόμενα στελέχη της Χαμάς συζητούν για τη ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ που έπεσε στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί στη Γάζα.

Απόσπασμα της συνομιλίας των δυο φερόμενων ως στελεχών της Χαμάς

Σου λέω αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ρουκέτα σαν αυτή να πέφτει. Και έτσι γι’ αυτό λέμε ότι ανήκει στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ

Τι;

Λένε ότι ανήκει στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ

Είναι από εμάς;

Έτσι φαίνεται!

Ποιος το λέει αυτό;

Λένε ότι τα κομμάτια από τη ρουκέτα είναι ‘ντόπια’ και όχι ισραηλινά κομμάτια

Τι λες;

(Σιωπή)

Αλλά, με την ευχή το Θεού, δεν θα έβρισκε κάποιο άλλο μέρος να εκραγεί;

Τέλος πάντων, ναι, το εκτόξευσαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο

Τι;!

Το εκτόξευσαν προερχόταν από το νοσοκομείο πίσω από το νοσοκομείο Αλ Μααμαντάνι και απέτυχε η εκτόξευση και έπεσε πάνω τους…

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι υιοθετούν τον απολογισμό της Χαμάς για θύματα (500 νεκροί), με το επιχείρημα ότι η τρομοκρατική ομάδα δεν θα μπορούσε να υπολογίσει τον αριθμό των νεκρών τόσο σύντομα μετά την έκρηξη.



«Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αμέσως τους μη επαληθευμένους ισχυρισμούς της Χαμάς, τα ψέματα της Χαμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαγκάρι.



«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τι συνέβη τόσο γρήγορα όσο η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι γνώριζε», πρόσθεσε.

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023

Βίντεο για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα

Και βίντεο για τον βομβαρδισμό έδωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) νωρίτερα το πρωί, όπως είχε δεσμευτεί. Ο IDF θεωρεί ότι το βίντεο αποδεικνύει ότι δεν εμπλέκεται στη βομβιστική επίθεση στο νοσοκομείο με 500 νεκρούς, ενώ επιρρίπτονται ευθύνες στην Ισλαμική Τζιχάντ.

Πρόκειται για δορυφορικές εικόνες, αλλά και βίντεο από drone, που δείχνουν την περιοχή που χτυπήθηκε, το πάρκινγκ του νοσοκομείου όπου ξέσπασε η φωτιά, "μετά από αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας της Ισλαμικής Τζιχάντ" όπως αναφέρει ο IDF.

Σύμφωνα πάντα με τον IDF, το βίντεο αποδεικνύει ένα στοχευμένο χτύπημα των ισραηλινών δυνάμεων δεν θα κατέληγε σε ένα πάρκινγκ, ενώ χτυπήματα από βόμβες του ισραηλινού στρατού ανοίγουν κρατήρες διαμέτρου 7 με 19 μέτρων, τη στιγή που στο πάρκινγκ δεν διακρίνεται κανένας κρατήρας.

"Μια αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ έπληξε το νοσοκομείο Αλ-Αχλί στην πόλη της Γάζας. Πλάνα της IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) από την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο πριν και μετά την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ" σημειώνεται.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Αυτό είναι το τραγικό αποτέλεσμα της εκτόξευσης ρουκετών από πυκνοκατοικημένες γειτονιές" ανέφερε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός, παραθέτοντας σχετικό βίντεο:

This is the tragic result of firing rockets from densely populated neighborhoods. pic.twitter.com/7iAxwLUQzV — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

‘’Οι IDF δεν επιχειρούσαν στην περιοχή. Η τεκμηρίωση της εκτόξευσης ρουκετών από πολλές οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένων των πλάνα ξένων μέσων ενημέρωσης από την ώρα της επίθεσης δείχνει ξεκάθαρα το χτύπημα που προκλήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τα τρομοκρατικά στοιχεία’’ σημειώνει και η ισραηλινή κυβέρνηση.

‘’Οι πληροφορίες αναφέρουν πολλούς θανάτους από το τραγικό συμβάν. Παλαιστινιακές πηγές και αξιωματούχοι κατηγόρησαν κυνικά και εσκεμμένα το Ισραήλ ότι βλάπτει και τους ακολουθεί πολλά μέσα ενημέρωσης, αγνοώντας την υποχρέωσή τους να αναφέρουν γεγονότα και όχι φήμες ή αβάσιμες κατηγορίες’’ αναφέρει.

‘’Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκστρατείας του τρόμου, η Χαμάς και η οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ εκτόξευσαν πάνω από 6.000 ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πόλεων. 450 από αυτά έπεσαν στη Λωρίδα της Γάζας’’ τονίζεται.



Στη σκιά της εκατόμβης στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε το πρωί τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν στην περιοχή al-Mawasi, όπου θα παρασχεθεί διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια όπως απαιτείται.

"Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να καλεί τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς την περιοχή Al-Mawasi, νότια της Γουάντι Γάζας" αναφέρεται στην ανακοίνωση. O IDF συνιστά εκκένωση σε ανθρωπιστική ζώνη στο δυτικό Khan Yunis, στην περιοχή Al-Mawasi.

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection.



Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre — COGAT (@cogatonline) October 18, 2023

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης της παλαιστινιακής ισλαμικής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, επιρρίπτει ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έδωσε στο Ισραήλ "την κάλυψη για την επιθετικότητά του". Κάλεσε μάλιστα όλο τον παλαιστινιακό λαό «να βγει έξω και να έρθει αντιμέτωπος με την κατοχή και τους εποίκους».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φτάνει νωρίς το πρωί στο Τελ Αβίβ όπου και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το ταξίδι του ωστόσο στην Ιορδανία ακυρώθηκε.

Όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε και με τον Ιορδανό βασιλιά Αμπντάλα και με τον ισραηλινό πρωθυπουργό τονίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουμε απερίφραστα την προστασία των αμάχων εν μέσω συγκρούσεων και θρηνούμε ότι ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και άλλοι αθώοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε αυτή την τραγωδία».

