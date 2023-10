ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα ξεφεύγει εκτός ελέγχου Κόσμος 11:30, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Κάθε δευτερόλεπτο που περιμένουμε την ιατρική βοήθεια, χάνουμε ζωές», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς