Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε πως το Ισραήλ «δεν μπορεί να αφήσει ένα κενό στη Γάζα» και θα πρέπει να διατηρήσει εκεί μια ισχυρή παρουσία στο εγγύς μέλλον για να εμποδίσει την επανεμφάνιση της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

«Αν αποσυρθούμε, τότε ποιός θα αναλάβει; Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα κενό. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα είναι ο μηχανισμός· διατυπώνονται πολλές ιδέες», δήλωσε ο Χέρτζογκ σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα.

«Αλλά κανείς δεν θέλει να μετατραπεί αυτός ο τόπος, η Γάζα, και πάλι σε βάση τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε στο ABC News πως το Ισραήλ θα έχει «για μια αόριστη περίοδο» μετά τον πόλεμο την ευθύνη για την ασφάλεια του θυλάκου, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν λέγοντας πως οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να κυβερνήσουν τη Γάζα μόλις το Ισραήλ τελειώσει τον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς.

Ο Χέρτζογκ δήλωσε στους Financial Times πως η κυβέρνηση του Ισραήλ συζητεί πολλές ιδέες για το πώς θα διοικείται η Γάζα μόλις τελειώσει ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και πρόσθεσε πως υποθέτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και «οι γείτονές μας στην περιοχή» θα έχουν κάποια ανάμιξη στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής τάξης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως κατέστησε σαφές στον ισραηλινό πρωθυπουργό πως μια λύση δύο κρατών είναι η μόνη απάντηση για τη διευθέτηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης και πως η κατοχή της Γάζας θα ήταν «ένα μεγάλο σφάλμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.