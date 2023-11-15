Χαμάς: Τουλάχιστον 11.500 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε απόψε ότι από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί 11.500 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 4.710 παιδιά και 3.160 γυναίκες. Οι τραυματίες υπολογίζονται σε περίπου 29.800, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα ανέφερε ότι δεκάδες πτώματα κείτονται στους δρόμους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και είναι αδύνατον να καταμετρηθούν, υποστηρίζοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανοίγουν πυρ εναντίον ασθενοφόρων και εθελοντών που προσπαθούν να τα περισυλλέξουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

