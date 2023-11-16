Λονδίνο: Καταψηφίστηκε τροπολογία για εκεχειρία στη Γάζα - Παραιτήσεις στους Εργατικούς

Θανάσης Γκαβός, Λονδίνο

Με ευρεία πλειοψηφία, όπως αναμενόταν, καταψηφίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων τροπολογία υπέρ της έκκλησης σε εκεχειρία στη Γάζα.

Η τροπολογία είχε κατατεθεί από το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP) και ηττήθηκε με 125 ψήφους υπέρ έναντι 293 ψήφων κατά.

Το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα αλλά και το Εργατικό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί υπέρ ανθρωπιστικών παύσεων πυρός, αλλά κατά μιας εκεχειρίας. Υποστηρίζουν πως μια εκεχειρία θα ευνοούσε τη Χαμάς δίνοντάς της χρόνο να ανασυγκροτηθεί.

Η ψηφοφορία επί της τροπολογίας προκάλεσε ωστόσο τη μεγαλύτερη εσωκομματική ανταρσία που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ.

56 βουλευτές του αγνόησαν την εντολή του να απέχουν από την ψηφοφορία και τάχθηκαν υπέρ της εκεχειρίας. Μεταξύ αυτών τουλάχιστον εννέα μέλη της σκιώδους κυβέρνησής του, με μεγαλύτερα ονόματα αυτά των Ιμράν Χουσάιν, Γιασμίν Κιουρέσι και Τζες Φίλιπς.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και της ψηφοφορίας εκατοντάδες διαδηλωτές βρίσκονταν έξω από το κοινοβούλιο φωνάζοντας «Εκεχειρία τώρα!».

Αντιδρώντας στην καταψήφιση της τροπολογίας το βρετανικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας έκανε λόγο για «ιστορική χαμένη ευκαιρία».

Πηγή: skai.gr

