Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο γραφείων στην επαρχία Σανσί, στη βόρεια Κίνα. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 11 νεκρούς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περί τις 06:50 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 00:50 ώρα Ελλάδας), σε πολυώροφο κτίριο της εταιρείας παραγωγής άνθρακα Yongju, στην πόλη Λουλιάνγκ, στην επαρχία Σανσί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Currently, the fire has been put under control and the rescue effort still continues. pic.twitter.com/zpdTrMLFAS — Ifeng News (@IFENG__official) November 16, 2023

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης «είναι ακόμα σε εξέλιξη» και για τα αίτια της πυρκαγιάς «διενεργείται έρευνα», διευκρίνισαν.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Κίνα, τόσο εξαιτίας της χαλαρότητας ως προς την επιβολή των κανόνων ασφαλείας, όσο και της συχνά πλημμελούς εφαρμογής τους.

Τον Ιούλιο, χάθηκαν ένδεκα ανθρώπινες ζωές όταν κατέρρευσε οροφή γυμναστηρίου σχολείου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Τον αμέσως προηγούμενο μήνα έκρηξη σε εστιατόριο στη βορειοδυτική Κίνα στοίχιζε τη ζωή σε 31 ανθρώπους κι εξωθούσε τις αρχές να αρχίσουν εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με σκοπό την προώθηση της εργασιακής ασφάλειας.

Τον Απρίλιο, πυρκαγιά σε νοσοκομείο του Πεκίνου στοίχισε τη ζωή σε 29 ανθρώπους κι ανάγκασε απελπισμένους ανθρώπους στο εσωτερικό του να πηδήσουν από παράθυρα για να σωθούν.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

