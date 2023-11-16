Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητεί κατεπειγόντως «παύση των εχθροπραξιών» για αρκετές ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας για να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόψε ψήφισμα με το οποίο ζητεί κατεπειγόντως «παύση των εχθροπραξιών» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας «για επαρκή αριθμό ημερών» ώστε να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας ξεπέρασε το αδιέξοδο που είχε προηγηθεί, με τέσσερις ανεπιτυχείς ψηφοφορίες το προηγούμενο διάστημα, εγκρίνοντας τελικά ψήφισμα που ζητεί επίσης την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων» από τη Χαμάς.

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Βρετανία – χώρες που διατηρούν δικαίωμα βέτο – απείχαν από την ψηφοφορία επί του σχεδίου που συνέταξε η Μάλτα. Τα υπόλοιπα 12 μέλη υπερψήφισαν.

Η προσπάθεια της Ρωσίας για τροποποίηση της τελευταίας στιγμής, ώστε το ψήφισμα να συμπεριλαμβάνει έκκληση για «άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία» που θα είχε ως αποτέλεσμα την κατάπαυση του πυρός, δεν καρποφόρησε.

Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε απόψε δεν διατυπώνεται καταδίκη της επίθεσης που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κάτι που ζητούσαν ΗΠΑ και Βρετανία. Υπογραμμίζεται η ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο – ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία αμάχων – και καλούνται οι αντιμαχόμενες πλευρές να μην στερήσουν από τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας στοιχειώδεις υπηρεσίες και την ανθρωπιστική βοήθεια που έχει ανάγκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

